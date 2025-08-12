قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإعدام لشخصين والمؤبد لشقيقتهما في قضية ثأر بأسيوط
مفتي الجمهورية: ارحموا أهل غزة والتاريخ سيُخلد موقف مصر من القضية الفلسطينية
رئيس العربية للتصنيع: تجديد ثقة القيادة السياسية وسام فخر يضاعف مسؤوليتنا تجاه وطننا
متاحة الآن | سكن لكل المصريين 7 فرص جديدة وتعديلات في المشروعات .. اعرف التفاصيل
مدبولي: تعاون مصري أردني لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية
قمة مصرية – أوغندية في القاهرة.. شراكة أوسع وآفاق تعاون جديدة
تموين القاهرة: الأوكازيون ليس إجباريا.. ولا نتدخل في نسب الخصم
بعد إعلان بدء التقديم في أكتوبر.. المستفيدون من الوحدات البديلة للإيجار القديم
طب بالمرحلة الثالثة.. مفاجأة بتنسيق الشعبة العلمية نظام قديم
المفتي: غزة مرآة لنبض الفقه.. والذكاء الاصطناعي تحول لأداة قمع بيد الاحتلال
الوزير: ضم الصناعات المغذية للسيارات إلى قائمة الـ28 صناعة المستفيدة من الحزم الاستثمارية
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب بابوا شرقي إندونيسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يترأس اجتماع اللجنة التيسيرية لمشروع تطوير منطقة الكيت كات

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

بحث المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مشروع تطوير كورنيش النيل بحي إمبابة، وذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التيسيرية لمشروع تطوير منطقة الكيت كات، بحضور هند عبد الحليم، نائب المحافظ، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن المشروع يأتي تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من المواقع الحيوية بنطاق المحافظة، وصنع قيمة مضافة للمدن الواقعة على كورنيش النيل لإبراز العناصر الحضارية وزيادة عوامل الجذب السياحي ورفع مستوى معيشة المواطنين المقيمين بها.

واستمع المحافظ إلى تصور مبدئي كمقترح لأعمال التطوير، والمقدم من المكتب الاستشاري للمشروع بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية، والذي تضمن رؤية شاملة للتطوير تشمل تحسين الحركة المرورية بالمنطقة لكونها تمثل معبرًا رئيسيًا لمدن وأحياء شمال الجيزة، مشددًا على سرعة التنسيق وتوزيع المهام والأدوار للانتهاء من الإجراءات الإدارية وبدء العمل الميداني.

كما شدد المحافظ على ضرورة وضع جدول زمني لمراحل المشروع والالتزام به لإنهاء كل مرحلة في موعدها المحدد دون تأخير، موجهًا نائب المحافظ بعقد اجتماع أسبوعي لمتابعة المستجدات وسرعة البت فيها وتوفير متطلبات المكتب الاستشاري والمقيم العقاري.

حضر الاجتماع المستشار محمد جابر والمستشار هاني محمد، المستشاران القانونيان للمحافظة، وممثلو صندوق التنمية الحضرية، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وأشرف بكر، رئيس حي إمبابة، ومديرو الإدارات المعنية، ومسئولي المكاتب الهندسية والاستشارية.

اخبار الجيزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 12-8-2025

ترشيحاتنا

جيسيكا والحوت القاتل

حادثة من وحي السوشيال.. حقيقة قصة جيسيكا رادكليف وحوت الأوركا

بعد وفاته بسبب هذا المرض.. مسيرة خالدة للدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق

بعد وفاته بسبب هذا المرض.. مسيرة خالدة للدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق

سكن لكل المصريين

البداية من حدائق أكتوبر.. جدول وطريقة حجز وحدات “سكن لكل المصريين”

بالصور

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل كوكيز الشكولاتة

ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة
ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة
ببيضة واحدة..طريقة عمل كوكيز الشكولاتة

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة
طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة
طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو.. 10 صور صادمة لـ جورجينا

بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو..10 صور صادمة لـ جورجينا
بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو..10 صور صادمة لـ جورجينا
بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو..10 صور صادمة لـ جورجينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد