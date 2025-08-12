قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الجيزة يكلف وكيلي التربية والتعليم الجدد بتحسين مستوى الخدمات

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة كلًا من محمد فايز وسهير عبد الرحمن وكيلي مديرية التربية والتعليم بالجيزة الجدد عقب تسلّمهما مهام عملهما بالمديرية بحضور سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وهنأ محافظ الجيزة كلًّا منهما بمناسبة المنصب الجديد، مؤكدًا أهمية دورهما في تعزيز قدرة المديرية على تحسين مستوى الخدمات التعليمية، وسرعة البت في طلبات وشكاوى أولياء الأمور، والتوسع في تقديم خدمات تعليمية نموذجية لجميع الطلاب بأحياء ومراكز المحافظة، متمنيًا لهما دوام التوفيق.

اطّلع المحافظ على السيرة الذاتية لكلٍّ منهما مشيدًا بما قدّماه من جهود في سبيل تحسين المنظومة التعليمية بمواقع عملهما السابقة مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم كافة الأجهزة وتسليط الضوء على الأعمال البارزة للمسؤولين في أي قطاع.

ودعا المحافظ وكيلي المديرية الجديدين إلى الأخذ بزمام المبادرة في بحث مختلف ملفات العمل واحتياجات التطوير والتحديث للمدارس والأنشطة التعليمية، ودعم مسؤولي المديرية في الإيفاء بالمهام الموكلة إليهم.

وأضاف المحافظ إن محافظة الجيزة تضع ملف التعليم على رأس أولوياتها، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، ونحن ملتزمون بتوفير الدعم اللازم للارتقاء بجودة العملية التعليمية وتهيئة بيئة تعليمية محفزة تواكب تطلعات الدولة في بناء جيل واعٍ ومؤهل للمستقبل."

اخبار الجيزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة تعليم الجيزة

