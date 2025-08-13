رقم قياسي.. الشبكة الكهربائية تستوعب أعلى حمل في تاريخها 40 ألف ميجاوات

واصلت الأحمال الكهربائية ارتفاعها، وحققت اليوم الأربعاء رقما قياسيا جديدا لم تصل إليه من قبل، ونجحت الشبكة الكهربائية الموحدة فى استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة فى الاستهلاك الذى ارتفع بمعدل 601 ميجاوات مقارنة بالحمل الأقصى أمس الأول.

وبلغ الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية الموحدة الثلاثاء 40 ميجاوات، وهو أعلى حمل وأقصى استهلاك تم استيعابه من قبل الشبكة القومية للكهرباء عبر تاريخها، وفقا لما سجلته شاشات المركز القومى للتحكم فى الطاقة، حيث بلغ الحمل الأقصى يوم الإثنين الماضي 38900 ميجاوات، وكان أقصى حمل تم تحقيقه العام الماضى 38000 ميجاوات.

وتمكنت الشبكة الكهربائية من استيعاب ارتفاع الأحمال، ومجابهة الزيادة المستمرة فى الاستهلاك، فى إطار خطة العمل المرحلية والاجراءات التى تم تنفيذها على مدار الشهور الماضية لمجابهة موجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف والالتزام بمعايير الكفاءة فى التشغيل والانتهاء من برامج الصيانة المحددة مسبقا طبقا للأكواد العالمية، ورصدت تقارير المركز القومى للتحكم فى الطاقة ان مؤشرات الزيادة اليومية فى استهلاك الكهرباء وارتفاع الاحمال غير مسبوقة، لم يتم تسجيلها من قبل بهذه الكيفية.

وفى هذا السياق، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة الشبكة الموحدة وتأمين التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات على مختلف الجهود فى جميع المحافظات.

من جانبه تابع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الالتزام بتنفيذ خطة العمل ورفع درجة الاستعداد على مستوى المنظومة الكهربائية "انتاجا، ونقلا، وتوزيعا" للاطمئنان على استقرار الشبكة الكهربائية.

ووجه بتكثيف فرق الدعم الفني والطوارئ والمتابعة والصيانة، وأطقم السلامة والصحة المهنية ، ولجان المرور والتفتيش من الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر، والتدخل لتقديم الدعم اللازم لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وتحقيق الاستقرار للشبكة.

وقال الدكتور محمود عصمت إن المتابعة الدقيقة للشبكة الكهربائية على كافة الجهود مستمرة، وهناك تواجد ميداني دائم لرؤساء الشركات ومسئولي منظومة الكهرباء على مستوى الجمهورية فى إطار خطة العمل التى تم اقرارها للتعامل مع موجات الحرارة المرتفعة، مشيرا إلى التأكيد على التواصل مع المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقى البلاغات ، وسرعة الاستجابة والمتابعة والتحقق من ازالة سبب الشكوى.

وأكد ضرورة الالتزام والتكاتف من قبل جميع أفراد المنظومة لضمان قدرة الشبكة الموحدة على استيعاب ارتفاع الاحمال ومعدلات الزيادة فى الاستهلاك ، وتأمين التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة.