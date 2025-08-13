قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يعلن تفاصيل مبادرة خفض الأسعار.. بعد قليل
تفاصيل إصابة الفنانة ليلى علوي فى حادث سيارة
112 ألف سلة غذائية في قافلة زاد العزة الـ 14 إلى غزة
هل تصبح تذكرة حديقة الحيوان 400 جنيه؟ وزير الزراعة يحسم الجدل ويكشف موعد الافتتاح
مستجدات تنفيذ وتطور الأعمال بمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
النائب محمد أبو العينين يشارك في جنازة علي المصيلحي وزير التموين السابق.. صور
فلوس مخدرات.. حبس عنصر إجرامي لغسل 60 مليون جنيه
رقم قياسي.. الشبكة الكهربائية تستوعب أعلى حمل في تاريخها 40 ألف ميجاوات
باحثون في مؤتمر الإفتاء العالمي يرسمون خريطة صناعة المفتي الرشيد
موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية
هل تصنف واشنطن جماعة الإخوان منظمة إرهابية.. وزير الخارجية الأمريكي يجيب
أخبار البلد

رقم قياسي.. الشبكة الكهربائية تستوعب أعلى حمل في تاريخها 40 ألف ميجاوات

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
وفاء نور الدين

واصلت الأحمال الكهربائية ارتفاعها، وحققت اليوم الأربعاء رقما قياسيا جديدا لم تصل إليه من قبل، ونجحت الشبكة الكهربائية الموحدة فى استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة فى الاستهلاك الذى ارتفع بمعدل 601 ميجاوات مقارنة بالحمل الأقصى أمس الأول.

وبلغ الحمل الأقصى للشبكة الكهربائية الموحدة الثلاثاء 40 ميجاوات، وهو أعلى حمل وأقصى استهلاك تم استيعابه من قبل الشبكة القومية للكهرباء عبر تاريخها، وفقا لما سجلته شاشات المركز القومى للتحكم فى الطاقة، حيث بلغ الحمل الأقصى يوم الإثنين الماضي 38900 ميجاوات، وكان أقصى حمل تم تحقيقه العام الماضى 38000 ميجاوات.

وتمكنت الشبكة الكهربائية من استيعاب ارتفاع الأحمال، ومجابهة الزيادة المستمرة فى الاستهلاك، فى إطار خطة العمل المرحلية والاجراءات التى تم تنفيذها على مدار الشهور الماضية لمجابهة موجات الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف والالتزام بمعايير الكفاءة فى التشغيل والانتهاء من برامج الصيانة المحددة مسبقا طبقا للأكواد العالمية، ورصدت تقارير المركز القومى للتحكم فى الطاقة ان مؤشرات الزيادة اليومية فى استهلاك الكهرباء وارتفاع الاحمال غير مسبوقة، لم يتم تسجيلها من قبل بهذه الكيفية.

وفى هذا السياق، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة الشبكة الموحدة وتأمين التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات على مختلف الجهود فى جميع المحافظات.

من جانبه تابع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الالتزام بتنفيذ خطة العمل ورفع درجة الاستعداد على مستوى المنظومة الكهربائية "انتاجا، ونقلا، وتوزيعا" للاطمئنان على استقرار الشبكة الكهربائية.

ووجه بتكثيف فرق الدعم الفني والطوارئ والمتابعة والصيانة، وأطقم السلامة والصحة المهنية ، ولجان المرور والتفتيش من الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر، والتدخل لتقديم الدعم اللازم لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وتحقيق الاستقرار للشبكة.

وقال الدكتور محمود عصمت إن المتابعة الدقيقة للشبكة الكهربائية على كافة الجهود مستمرة، وهناك تواجد ميداني دائم لرؤساء الشركات ومسئولي منظومة الكهرباء على مستوى الجمهورية فى إطار خطة العمل التى تم اقرارها للتعامل مع موجات الحرارة المرتفعة، مشيرا إلى التأكيد على التواصل مع المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقى البلاغات ، وسرعة الاستجابة والمتابعة والتحقق من ازالة سبب الشكوى.

وأكد ضرورة الالتزام والتكاتف من قبل جميع أفراد المنظومة لضمان قدرة الشبكة الموحدة على استيعاب ارتفاع الاحمال ومعدلات الزيادة فى الاستهلاك ، وتأمين التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة.

نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن
فلاتر السيارة
مرسيدس
في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف
