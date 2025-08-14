قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل المفاوضات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى 4 دول
400 ألف جنيه في 24 ساعة..تراجع كبير في أسعار السيارات وسط سباق الوكلاء
مصر تودع استيراد إطارات السيارات.. ومليار دولار استثمار لدعم الصناعة ودفع عجلة التصدير
9 أسرار للحفاظ على الصلاة بدون انقطاع.. و10 فضائل يغفلها الكثيرون
انكسار الموجة الحارة السبت.. والأمطار والسيول تضرب جنوب البلاد
تعديل في تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام زد.. خروج عبد الله مجدي للإصابة
موقع عالمي لإذاعة القرآن الكريم.. تكليفات رئاسية لحماية تراث ماسبيرو
لفحص كاميرات المراقبة .. النيابة تعاين موقع حادث مطاردة طريق الواحات
رغم الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من فرص سقوط أمطار غزيرة على هذه المناطق
سيول وأمطار رعدية .. الأرصاد تعلن خبرا مهما لمواطني هذه المحافظات
الفنانين أسياد البلد .. القصة الكاملة لإحالة بدرية طلبة للتحقيق
وزيرا الخارجية والري: حماية الأمن المائي "خط أحمر" ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل
محافظات

ضربة قوية للبناء العشوائي..إزالة 6 أبراج مخالفة باللبيني في حي الهرم

أحمد زهران

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالتعامل الحازم والإزالة الفورية لعدد من مخالفات البناء بشارع سلطان خطاب بمنطقة اللبيني وذلك بعد رصد أعمال بناء تم تنفيذها دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة تأتي تنفيذًا للتكليفات الصادرة في هذا الشأن للتصدي لمخالفات البناء بهدف منع ظهور توسعات عمرانية عشوائية تؤثر على شبكات المرافق وتتسبب في الضغط على خدمات مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي.

وأضاف النجار أن الحملة بدأت أعمال إزالة ٦ حالات بناء مخالف لعقارات بالإضافة إلى مصادرة المعدات وتشوينات مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في مواجهة أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على أراضي الدولة مشددًا على استمرار حملات الإزالة في مختلف الأحياء والمراكز لضبط المخالفات والحفاظ على الطابع العمراني المخطط مع المتابعة الميدانية اليومية لضمان عدم تكرار تلك الظواهر.

كريم محمود عبد العزيز وزوجته
مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رقمنة ومواقع عالمي لإذاعة القرآن.. 7 توجيهات رئاسية عاجلة لحماية تراث الإذاعة والتلفزيون المصري

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بسرعة البرق.. تفاصيل ضبط المتهمين وسياراتهم في واقعة طريق الواحات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد بدء الدراسة وخريطة العام الجديد .. قرارات نهائية من التعليم

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

