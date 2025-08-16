شروط التقديم لأول ليسانس متخصص بالشرق الأوسط لعلم نفس الإدمان

يبدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع جامعة بنها بدء الدراسة ببرنامج نظام الساعات المعتمدة لمنح الخريج ليسانس متخصص في "علم نفس الإدمان والأساليب العلاجية" بكلية الآداب بجامعة بنها اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2025/ 2026.

ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط لإعداد خريج يمتلك المهارات والمعارف والمهنية بما يتيح له مواكبة تطور البحث العلمي في مجال الادمان وخدمة المجتمع وعلاج السلوكيات الإدمانية.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المكون التعليمي ضمن محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي، التي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية وجارى تنفيذها بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والوزارات والجهات المعنية.

ويستهدف البرنامج إعداد خريجين مؤهلين ومتميزين في البحث العلمي وتقنياته المختلفة، قادرين على تقديم الأداء المهني التطبيقي في مجالات خفض الطلب على المخدرات بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل في هذا المجال على المستويين الوطني والعربي.

وجرى إعداد المناهج العلمية لهذا البرنامج بعد مطالعة أحدث مناهج عمل الوقاية والعلاج ووفقا للمعايير الدولية وبما يتماشى مع التطورات السريعة المتلاحقة التي تطرأ على قضية المخدرات.

شروط الالتحاق بالبرنامج

أن يكون الطالب مقبولاً بكلية الآداب جامعة بنها أو إحدى كليات الآداب الأخرى.

يمكن لطلاب الفرقة الثانية المقيدين بإحدى كليات الآداب أو أى كليات أخرى غير كلية الآداب الالتحاق بالبرنامج بشرط: أ- أن يكون مجموعه فى الثانوية العامة يوافق الحد الأدنى للقبول فى كليات الآداب. ب- الالتحاق بالبرنامج من المستوى الأول "الفرقة الأولى".

يمكن للطلاب الوافدين أو الحاصلين على شهادة معادلة لشهادة الثانوية العامة الالتحاق بالبرنامج وفقاً للقواعد المعمول بها للالتحاق بكلية الآداب.

اجتياز المقابلة الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بالبرنامج، على أن تشكل لجنة المقابلة من ممثلين عن الصندوق والكلية لاختيار الطلاب المؤهلين.

كان الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أشار إلى توفير تدريبات عملية وبرامج تطبيقية بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان مما يعني وجود بيئة تدريب عملي ثرية ومتكاملة قادرة على إكساب الدارس المهارات العملية والتطبيقية اللازمة لتأهيله لسوق العمل، كما أن صندوق مكافحة الإدمان سيمنح الخريجين أولوية الانضمام للعمل بمراكز العزيمة لعلاج الإدمان التابعة للصندوق أو الانضمام إلى برامج الوقاية التي ينفذها الصندوق في مختلف الدوائر الشبابية.

ويشمل البرنامج 144 ساعة، لإعداد خريج يمتلك المهارات والمعارف والمهنية بما يتيح له مواكبة تطور البحث العلمي في مجال الادمان وخدمة المجتمع وعلاج السلوكيات الإدمانية ،كذلك إعداد خريجين مؤهلين ومتميزين ومتخصصين في مجالات الوقاية، والتقييم، والعلاج، والتأهيل من الإدمان.