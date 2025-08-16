قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إجراءات عاجلة من التعليم قبل بداية العام الدراسي الجديد.. تفاصيل
ماكرون: علينا أن نتذكر ميل روسيا إلى عدم الوفاء بالتزاماتها
فحص 8 ملايين و336 ألف طفل حديثي الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الأداء المالي للدولة.. والحكومة تتحمل اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي
رسميا.. إطلاق تطبيق البورصة المصرية EGX لتعزيز الشفافية في سوق المال غدا
حسام عاشور : رفضت الزمالك علشان ما أزعلش جمهور الأهلي
المالية: تحديث المنظومة الضريبية وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات
المالية تحسم 1.051 مليون نزاعا و إقرارا ضريبيا بـ77.9 مليار جنيه
4 مليارات جنيه لسد عجز المعلمين و6.25 للتغذية المدرسية| الدولة تتحرك لتحسين المنظومة التعليمية
علاج 80 ألف حالة حرجة.. كجوك: الدولة تحملت 2.3 مليار جنيه اشتراكات التأمين الصحي عن غير القادرين
ما هي Bluesky؟.. كل ما يجب معرفته عن المنافس الجديد لـ إكس
وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة
شروط التقديم لأول ليسانس متخصص بالشرق الأوسط لعلم نفس الإدمان

صندوق الادمان
صندوق الادمان
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

يبدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع جامعة بنها بدء الدراسة ببرنامج نظام الساعات المعتمدة لمنح الخريج ليسانس متخصص في "علم نفس الإدمان والأساليب العلاجية" بكلية الآداب بجامعة بنها اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2025/ 2026.

ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط لإعداد خريج يمتلك المهارات والمعارف والمهنية بما يتيح له مواكبة تطور البحث العلمي في مجال الادمان وخدمة المجتمع وعلاج السلوكيات الإدمانية.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ المكون التعليمي ضمن محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي، التي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية وجارى تنفيذها بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والوزارات والجهات المعنية.

ويستهدف البرنامج إعداد خريجين مؤهلين ومتميزين في البحث العلمي وتقنياته المختلفة، قادرين على تقديم الأداء المهني التطبيقي في مجالات خفض الطلب على المخدرات بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل في هذا المجال على المستويين الوطني والعربي.

وجرى إعداد المناهج العلمية لهذا البرنامج بعد مطالعة أحدث مناهج عمل الوقاية والعلاج ووفقا للمعايير الدولية وبما يتماشى مع التطورات السريعة المتلاحقة التي تطرأ على قضية المخدرات.

شروط الالتحاق بالبرنامج

أن يكون الطالب مقبولاً بكلية الآداب جامعة بنها أو إحدى كليات الآداب الأخرى. 

يمكن لطلاب الفرقة الثانية المقيدين بإحدى كليات الآداب  أو أى كليات أخرى غير كلية الآداب الالتحاق بالبرنامج بشرط: أ- أن يكون مجموعه فى الثانوية العامة يوافق الحد الأدنى للقبول فى كليات الآداب. ب- الالتحاق بالبرنامج من المستوى الأول "الفرقة الأولى".

يمكن للطلاب الوافدين أو الحاصلين على شهادة معادلة لشهادة الثانوية العامة الالتحاق بالبرنامج وفقاً للقواعد المعمول بها للالتحاق بكلية الآداب. 

اجتياز المقابلة الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق بالبرنامج، على أن تشكل لجنة المقابلة من ممثلين عن الصندوق والكلية لاختيار الطلاب المؤهلين.

كان الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أشار  إلى توفير تدريبات عملية وبرامج تطبيقية بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان مما يعني وجود بيئة تدريب عملي ثرية ومتكاملة قادرة على إكساب الدارس المهارات العملية والتطبيقية اللازمة لتأهيله لسوق العمل، كما أن صندوق مكافحة الإدمان سيمنح الخريجين أولوية الانضمام للعمل بمراكز العزيمة لعلاج الإدمان التابعة للصندوق أو الانضمام إلى برامج الوقاية التي ينفذها الصندوق في مختلف الدوائر الشبابية.

ويشمل البرنامج  144 ساعة، لإعداد خريج يمتلك المهارات  والمعارف والمهنية بما يتيح له مواكبة تطور البحث العلمي في مجال الادمان وخدمة المجتمع وعلاج السلوكيات الإدمانية ،كذلك إعداد خريجين مؤهلين ومتميزين ومتخصصين في مجالات الوقاية، والتقييم، والعلاج، والتأهيل من الإدمان.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان علم نفس الإدمان الإدمان

