بثنائية كين ودياز.. بايرن ميونخ بطلا للسوبر الألماني للمرة الـ11 في تاريخه

توّج فريق بايرن ميونخ ببطولة كأس السوبر الألماني، بعد الفوز على نظيره شتوتجارت، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار دور النهائي.

وجاءت ثنائية بايرن ميونخ عن طريق هاري كين ولويس دياز في الدقيقتين 18، 77.

فيما جاء هدف شتوتجارت عن طريق جيمي لويلينج في الدقيقة 90+3.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: لايمر، أوباميكانو، جوناثان تاه، ستانيستش.

خط الوسط: كيمتش، جورتيزكا، مايكل أوليس، جنابري، لويس دياز.

في الهجوم: هاري كين.

وبهذه النتيجة، يتوّج فريق بايرن ميونخ بالسوبر الألماني للمرة الـ 11 في تاريخه، ليعزز صدارته للأندية الألماني كأكثر فريق تتويجًا باللقب.