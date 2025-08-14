انفراجة في صفقة انتقال كومان من بايرن ميونخ لـ النصر السعودي

كشف الصحفي الإيطالي الشهير فاريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات عن موافقة بايرن ميونخ على بيع جناحه الفرنسي كومان للنصر السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال رومانو: "بايرن أعطى الضوء الأخضر النهائي لسفر كينغسلي كومان اليوم والانضمام إلى النصر!".

وأضاف: "سيغادر كومان ميونيخ خلال الساعات المقبلة بعد إنجاز انتقاله إلى النصر السعودي، قيمة الصفقة أقلّ من 30 مليون يورو للعملاق البافاري، وعقد من 3 سنوات لكومان".

وجاءت موافقة بايرن ميونخ على انضمام جناحه الفرنسي كينغسلي كومان إلى نادي النصر السعودي، بعد أن كانت مهدده بالفشل.

حيث أكد مجلة Kicker الألمانية حدوث خلافاً حول القيمة المالية لصفقة كومان بين الناديين.

وأضافت أن المدير الرياضي للنادي البافاري ماكس إيبرل أصر على نيل أكثر من 30 مليون يورو، تشمل الحوافز.