إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

الأونروا تعلن فقد 360 موظفا في غزة خلال الحرب

الأونروا
الأونروا
محمود نوفل

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا فيليب لازاريني أن الوكالة فقدت 360 موظفا في غزة خلال الحرب.

وقال المسئول الأممي، في تصريحات له، إلى أنه تم اعتقال نحو 50 موظفا في غزة، مشيرا إلى تعرض بعضهم للتعذيب قبل الإفراج عنهم.

وقال أيضا: “موظفونا لن يستسلموا رغم المعاناة التي يعيشونها في غزة”.

وأضاف: “الوكالة ملتزمة بأداء مهمتها في غزة حتى إيجاد حل عادل لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين”.

وختم لازاريني تصريحاته قائلا: “يجب إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي دام عقودا بالوسائل الدبلوماسية والسلمية”.

الأونروا غزة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني

