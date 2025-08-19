إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الفرافرة ديروط بالوادي الجديد

أصيب 4 أشخاص، في حادث مروري، صباح اليوم الثلاثاء، بمركز الفرافرة في الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجرى نقل المصابين لمستشفى ديروط العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بانقلاب سيارة أجرة ميكروباص بمحور الفرافرة -ديروط تبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص صغير بمحور الفرافرة -ديروط بمنطقة الكيلو 90 من المحور، أسفر عن إصابة كل من آدم عزت فواد، 7 سنوات، عبد الناصر محمد فرج، 35 سنة ، إبراهيم عشري ذكي، 35 سنة، أحمد عبد الرحمن فرج، 23 سنة وتم نقلهم لمستشفى ديروط العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.