دكتورة الغيرة.. أزمة هيفاء وهبي مع متابعيها

تحرص الفنانة هيفاء وهبي ، دائمًا على البقاء قريبة من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن ذلك لم يمنع وقوع سجال حاد بينها وبين إحدى المتابعات، التي وجهت لها تعليقًا مستفزًا، اتهمتها فيه بأنها تعاني من "القلق، وقلة الثقة بنفسها وأنوثتها".

هيفاء لم تلتزم الصمت، وردت بقوة عبر خاصية "ستوري" على حسابها في إنستجرام، قائلة: “دكتورة الغيرة، روحي عالجي حالك وخليكي بحالك.. مشاكلك مع أنوثتك المفقودة ما دخلنا فيها، العمى ما أزنخك! بدك مليون سنة لتوصلي لربع أنوثتي يا شكلة!”.

وفي رسالة أوسع، انتقدت هيفاء بعض الحسابات التي تفرط في تحليل لغة الجسد بطريقة سلبية، قائلة: “أحسهم يعيشون حياة متعبة... يعني لو في شخص بيرقص بمناسبة، كيف صرتوا تحللوا لغة جسده؟ حرروا عقولكم من هالتحليلات، لأنها بتأثر على حياتكم، وإذا شايفينها دراسة، فأنتم غلطانين!”.