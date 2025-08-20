قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألمانيا تدعو حكومة الاحتلال إلي ضرورة وقف عمليات الاستيطان فوراً
القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية
استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات
خلص عليها وحاول إنهاء حياته.. مفاجآت في قضية دينا علاء بطلة سموحة
هجوم مباغت للمقاومة الفلسطينية بجنوب غزة ومحاولة لأسر جنود إسرائيليين
التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها
حماة الوطن: التعنت الإسرائيلي يعرقل جهود التهدئة والمقترح المصري–القطري نافذة أمل جديدة للفلسطينيين
التنظيم والإدارة: 200 متقدم من قوائم الانتظار يلتحقون بمسابقة 22 ألف معلم مساعد رياضيات
نتيجة الإعدادية الأزهرية عبر الإنترنت.. رابط الحصول عليها
النقل تعلن موعد حصول طلاب المدارس والجامعات على اشتراكات الأتوبيس الترددي
نواب يشيدون بالمقترح المصري القطري وينتقدون التعنت الإسرائيلي
وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن حدث غير مسبوق في قطاع غزة
دكتورة الغيرة.. أزمة هيفاء وهبي مع متابعيها

كريم ناصر

تحرص الفنانة هيفاء وهبي ، دائمًا على البقاء قريبة من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن ذلك لم يمنع وقوع سجال حاد بينها وبين إحدى المتابعات، التي وجهت لها تعليقًا مستفزًا، اتهمتها فيه بأنها تعاني من "القلق، وقلة الثقة بنفسها وأنوثتها".

هيفاء لم تلتزم الصمت، وردت بقوة عبر خاصية "ستوري" على حسابها في إنستجرام، قائلة: “دكتورة الغيرة، روحي عالجي حالك وخليكي بحالك.. مشاكلك مع أنوثتك المفقودة ما دخلنا فيها، العمى ما أزنخك! بدك مليون سنة لتوصلي لربع أنوثتي يا شكلة!”. 

وفي رسالة أوسع، انتقدت هيفاء بعض الحسابات التي تفرط في تحليل لغة الجسد بطريقة سلبية، قائلة: “أحسهم يعيشون حياة متعبة... يعني لو في شخص بيرقص بمناسبة، كيف صرتوا تحللوا لغة جسده؟ حرروا عقولكم من هالتحليلات، لأنها بتأثر على حياتكم، وإذا شايفينها دراسة، فأنتم غلطانين!”.

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

