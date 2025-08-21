عام من الحضور المؤسسي.. تقديرا لدوره في تعزيز الوعي الديني تكريمات عدة للمفتي نظير عياد

حظي الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بتقدير واسع من مؤسسات أكاديمية وجامعات مصرية ودولية، تقديرًا لدوره في تعزيز الوعي الديني وترسيخ الفكر الوسطي، فقد كُرِّم في عدد من المؤتمرات والندوات الكبرى، حيث أهدته كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر، وجامعة إسطنبول، وجامعات المنصورة وعين شمس والجامعة المصرية الروسية دروعها تكريمًا لمكانته العلمية وجهوده في نشر القيم الإسلامية ومواجهة التطرف.

كما تلقى فضيلته دروع التكريم من جامعات القاهرة، طنطا، السادات، الزقازيق، بنها، الإسكندرية، والأزهر بأسيوط، إلى جانب دروع محافظات كفر الشيخ، الشرقية، المنوفية، مطروح، والقليوبية، ودرع شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وكلها إشادة بعطائه المتميز في خدمة العلم والدين والمجتمع والوطن، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال ونشر الفتوى المستنيرة.

وجاءت هذه التكريمات والإنجازات لتجسد ما حققته دار الإفتاء المصرية بقيادة فضيلة المفتي من حضور مؤثر وعطاء متواصل في خدمة الدين والوطن، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

وأخيرًا، فإن ما تحقق خلال هذا العام ليس سوى خطوة أولى في مسيرة ممتدة نحو ريادة إفتائية حديثة، قادرة على مواكبة متطلبات العصر، وصون المبادئ الراسخة، وبناء وعي مستنير يسهم في استقرار المجتمع ونهضته.