إبراهيم العربي: مشاركة مصر في تيكاد 9 باليابان التزام حقيقي للتنمية المستدامة

أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني أن مشاركة مصر في قمة تيكاد 9 والتي جمعت قادة الدول الإفريقية ورؤساء المنظمات الدولية إلى جانب اليابان تعد منصة لتجديد الالتزام بتحقيق التنمية في القارة الإفريقية عبر شراكات عملية ومستدامة.



أضاف رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني فى بيان له اليوم أن المشاركة المصرية بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس رؤية استراتيجية لبناء مستقبل القارة الإفريقية ودعم الاقتصاد المصري ويعزز التعاون الإفريقي الياباني، منا يعكس ضرورة الإسهام في رسم سياسات تنموية عابرة للحدود بالإضافة إلي ترجمة توجه مصر العملي نحو جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الاقتصادية التي تدعم التنمية المستدامة.



أضاف العربي أنه علي هامش مشاركة الوفد المصري برئاسة مجلس الوزراء شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع اتفاقيتين متتاليتين بين مجموعة العربي و شركات يابانية مما يمثل انطلاقة جديدة للتعاون الصناعي والتكنولوجي بين مصر واليابان.وجاء ذلك على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (TICAD 9) ، و في إطار فعاليات منتدى الاستثمار الياباني المصري.



أشار رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني أن مجموعة العربي وقعت اتفاقية تعاون مع نخبة من الخبراء اليابانيين لتأسيس شركة “كاچيتو كوربوريشن - KAJITO Corporation”، وذلك بهدف دعم نقل التكنولوجيا اليابانية وتصميم وتطوير وتصنيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، وتعزيز التواجد الصناعي المصري في السوق المحلي والإقليمي والأسواق العالمية. ويأتي هذا التأسيس كخطوة إستراتيجية تجمع بين الخبرة الصناعية الممتدة للعربي والدقة التكنولوجية اليابانية، الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة لتقديم منتجات متطورة وعصرية تلبي احتياجات المستهلكين مع تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.



اضاف أن المنتدى شهد توقيع اتفاقية تعاون بين “كاچيتو كوربوريشن - KAJITO Corporation” و “أونكيو كوربوريشنONKYO Corporation - ”، إحدى أبرز الشركات اليابانية الرائدة في مجال المرئيات والصوتيات. وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير وإنتاج مجموعة من الأجهزة عالية الجودة حسب المعايير والتكنولوجيا اليابانية المتقدمة.



وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، على أهمية عقد اتفاقيات تعاون صناعية مع الشركات اليابانية التي تتميز بقدرتها على تقديم منتجات تخاطب شريحة من المستهلكين تبحث عن الجودة العالية، والتصميم المتفرد، والتكنولوجيا المتطورة.



ومن الجدير بالذكر ان هذه الاتفاقيات تؤكد على أهمية منتدى الاستثمار الياباني المصري كمنصة انطلاق تاريخية لتوسيع نطاق التعاون بين الدولتين، وفتح آفاق جديدة للابتكار الصناعي والتجاري والشراكات الإستراتيجية، بما يعكس التزام مجموعة العربي المستمر بدعم التنمية الصناعية وتعزيز مكانة مصر على خريطة الصناعات العالمية.