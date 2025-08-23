لجنة الاستئناف تصدر عقوبات صارمة ضد الهلال بعد انسحابه من السوبر السعودي

أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم قرارها بشأن الاستئناف المقدم من نادي الهلال على قرار لجنة الانضباط والأخلاق رقم (3/ل ض/2025) الصادر بتاريخ 5 أغسطس 2025، والمتعلق بامتناع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن المشاركة في مسابقة كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي 2025-2026.

وجاءت القرارت كالتالي:

قبول الاستئناف من الناحية الشكلية استنادًا إلى مواد اللائحة (144، 145، 146، 148).

إلغاء قرار لجنة الانضباط السابق، مع تأكيد ثبوت مخالفة نادي الهلال للفقرة (3) من المادة (59) من لائحة الانضباط والأخلاق.

إلزام نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار.

اعتبار الهلال خاسرًا بنتيجة (3-0) أمام فريق القادسية في المباراة المقررة بتاريخ 20 أغسطس 2025، وحرمانه من استكمال بقية مباريات كأس السوبر السعودي.

حرمان الهلال من المشاركة في أول بطولة خروج مغلوب خلال الموسم الرياضي المقبل.

منع النادي من استلام أي مبالغ مالية مخصصة لدرجة اللعبة في البطولة المعنية.

مصادرة رسوم الاستئناف لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم وفقًا للمادة (148/3) من اللائحة.

التأكيد على أن القرار قابل للطعن وفقًا للمادة (61/1) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وبهذا القرار، يُفقد نادي الهلال حق المشاركة في كأس السوبر السعودي لموسم 2025-2026، إضافة إلى حرمانه من المشاركة في بطولات خروج المغلوب في الموسم القادم، مما يعد من أشد العقوبات الانضباطية التي طالت أحد الأندية الكبرى في السعودية خلال السنوات الأخيرة.