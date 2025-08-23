قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غزة تنزف.. أكثر من 62 ألف شهيد وسط حصار ومجاعة خانقة
القاهرة الإخبارية: ارتفاع شهداء التجويع في غزة إلى 281 بينهم 114 طفلا
تكريم عامل المزلقان بعد إنقاذه شابا من تحت عجلات القضبان ببني سويف
القبض على سايس تعدى على قائد دراجة نارية بالقاهرة
خطوة إيجابية لحماية الأرواح.. تفاصيل مبادرة وزارة النقل
استشاري نفسي يحذر: السجائر الإلكترونية خطر صامت يخدع الشباب
السعودية ترحل 12 ألف وافد خالفوا قوانين العمل والإقامة
يمكنه ضرب العمق الروسي.. أوكرانيا تكشف عن الصاروخ فلامنجو
ثانوية عامة أم بكالوريا؟ .. 10 نصائح تربوية لتسهيل الإختيار على الطلاب
الخميس ولا الجمعة.. دار الإفتاء تحدد موعد المولد النبوي الشريف 2025 وغرة ربيع الأول
القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 23-8-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

لجنة الاستئناف تصدر عقوبات صارمة ضد الهلال بعد انسحابه من السوبر السعودي

الهلال السعودي
الهلال السعودي
إسراء أشرف

أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم قرارها بشأن الاستئناف المقدم من نادي الهلال على قرار لجنة الانضباط والأخلاق رقم (3/ل ض/2025) الصادر بتاريخ 5 أغسطس 2025، والمتعلق بامتناع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن المشاركة في مسابقة كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي 2025-2026.

وجاءت القرارت كالتالي:

قبول الاستئناف من الناحية الشكلية استنادًا إلى مواد اللائحة (144، 145، 146، 148).

إلغاء قرار لجنة الانضباط السابق، مع تأكيد ثبوت مخالفة نادي الهلال للفقرة (3) من المادة (59) من لائحة الانضباط والأخلاق.

إلزام نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار.

اعتبار الهلال خاسرًا بنتيجة (3-0) أمام فريق القادسية في المباراة المقررة بتاريخ 20 أغسطس 2025، وحرمانه من استكمال بقية مباريات كأس السوبر السعودي.

حرمان الهلال من المشاركة في أول بطولة خروج مغلوب خلال الموسم الرياضي المقبل.

منع النادي من استلام أي مبالغ مالية مخصصة لدرجة اللعبة في البطولة المعنية.

مصادرة رسوم الاستئناف لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم وفقًا للمادة (148/3) من اللائحة.

التأكيد على أن القرار قابل للطعن وفقًا للمادة (61/1) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وبهذا القرار، يُفقد نادي الهلال حق المشاركة في كأس السوبر السعودي لموسم 2025-2026، إضافة إلى حرمانه من المشاركة في بطولات خروج المغلوب في الموسم القادم، مما يعد من أشد العقوبات الانضباطية التي طالت أحد الأندية الكبرى في السعودية خلال السنوات الأخيرة.

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

حالة الطقس اليوم

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة

أرشيفية

شبكة أطباء السودان: وفاة 46 شخصاً خلال شهرين بسبب نقص الغذاء

أرشيفية

غارات وتحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في أجواء الجنوب اللبناني| تفاصيل

أرشيفية

هل ترتفع أسعار البطاطس؟ .. شعبة الخضروات تجيب

بالصور

جيب شيروكي تطلق سيارة هجينة فاخرة بسعر مناسب

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

إزالة عقار آيل للسقوط بمدينة بلبيس

ازالة
ازالة
ازالة

سيارة هيونداي السيدان القادمة تثير جدلاً واسعًا قبل إطلاقها

هينونداي
هينونداي
هينونداي

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

