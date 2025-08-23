قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الموت جوعًا».. 281 ضحية المجاعة بغزة والأمم المتحدة تعلن الكارثة رسميًا
«الأونروا»: قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى 600 شاحنة مساعدات لتفادي الكارثة
فرنسا تستدعي سفير إيطاليا بسبب تحدي نائب رئيس وزراء بلاده لماكرون
وزيرة التضامن توجه بتقديم التدخلات الإغاثية اللازمة لحادث غرق الطلاب بالإسكندرية
أسعار التصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل
غزة تنزف.. أكثر من 62 ألف شهيد وسط حصار ومجاعة خانقة
القاهرة الإخبارية: ارتفاع شهداء التجويع في غزة إلى 281 بينهم 114 طفلا
تكريم عامل المزلقان بعد إنقاذه شابا من تحت عجلات القضبان ببني سويف
القبض على سايس تعدى على قائد دراجة نارية بالقاهرة
خطوة إيجابية لحماية الأرواح.. تفاصيل مبادرة وزارة النقل
السعودية ترحل 12 ألف وافد خالفوا قوانين العمل والإقامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد سيف الدين الجزيري من تشكيلة الفريق

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري
منتصر الرفاعي

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن موقف المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، بعد غيابه عن المشاركة في المباريات الأخيرة للفريق.

وأكد المصدر أن استبعاد الجزيري جاء لأسباب فنية بحتة، وفقًا لرؤية المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، نافياً وجود أي خلافات شخصية أو نية للاستبعاد النهائي من الحسابات.

وأوضح أن الجهاز الفني فضل الاعتماد على خيارات هجومية أخرى في مواجهتي المقاولون العرب ومودرن سبورت، بما يتماشى مع خطة اللعب وطبيعة المنافس، مشددًا على أن الجزيري لا يزال يحظى بثقة الجهاز الفني.

وفيما يتعلق بمستقبل اللاعب، أشار المصدر إلى أن هناك بالفعل كانت محاولات لتسويقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مضيفًا بلهجة تحمل استياءً داخليًا: وسامح الله من ورطنا في عقد معه لمدة موسمين.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن سيف الدين الجزيري سيحصل على فرصته في الفترة المقبلة، وأن غيابه لا يقلل من قيمته الفنية أو مكانته داخل الفريق.

الجزيري سيف الدين الجزيري يانيك فيريرا الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

حالة الطقس اليوم

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة..تحذير هام بشأن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

الزمالك

الدوري المصري .. موعد مباراة الزمالك وفاركو

الاهلي

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري

احمد عبد القادر

أحمد عبد القادر في أحدث ظهور من داخل سيارته: صباح الجمال

بالصور

جيب شيروكي تطلق سيارة هجينة فاخرة بسعر مناسب

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

إزالة عقار آيل للسقوط بمدينة بلبيس

ازالة
ازالة
ازالة

سيارة هيونداي السيدان القادمة تثير جدلاً واسعًا قبل إطلاقها

هينونداي
هينونداي
هينونداي

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد