الزمالك يكشف عن سبب استبعاد سيف الدين الجزيري من تشكيلة الفريق

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن موقف المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، بعد غيابه عن المشاركة في المباريات الأخيرة للفريق.

وأكد المصدر أن استبعاد الجزيري جاء لأسباب فنية بحتة، وفقًا لرؤية المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، نافياً وجود أي خلافات شخصية أو نية للاستبعاد النهائي من الحسابات.

وأوضح أن الجهاز الفني فضل الاعتماد على خيارات هجومية أخرى في مواجهتي المقاولون العرب ومودرن سبورت، بما يتماشى مع خطة اللعب وطبيعة المنافس، مشددًا على أن الجزيري لا يزال يحظى بثقة الجهاز الفني.

وفيما يتعلق بمستقبل اللاعب، أشار المصدر إلى أن هناك بالفعل كانت محاولات لتسويقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مضيفًا بلهجة تحمل استياءً داخليًا: وسامح الله من ورطنا في عقد معه لمدة موسمين.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن سيف الدين الجزيري سيحصل على فرصته في الفترة المقبلة، وأن غيابه لا يقلل من قيمته الفنية أو مكانته داخل الفريق.