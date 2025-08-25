قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دجل وشعوذة.. حبس شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين
نقل وزير الكهرباء لمستشفى دار الفؤاد بعد تعرض موكبه لحادث سير بطريق الإسكندرية
هل اتباع نظام غذائي نباتي يقلل خطر الإصابة بالسرطان إلى النصف تقريبا؟ دراسة تكشف مفاجأة
أقل دولار في البنوك اليوم 25-8-2025
5 سيارات أوتوماتيك زيرو أقل من 900 ألف جنيه.. بالأسعار
اركب سيارة أوتوماتيك فتحة سقف موديل 2022.. سعر الفبريكا
مظاهرات واسعة في اليونان تضامناً مع فلسطين واستنكاراً للهجمات الإسرائيلية على غزة | صور
هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل
كدمات واشتباه كسر.. حالة وزير الكهرباء بعد تعرضه لحادث على صحراوي أكتوبر
لم يسجل أو يستقبل.. المحلة يسعى لعرقلة تقدم الأهلي نحو قمة الدوري
باريس تستدعي السفير الأمريكي بعد رسالة “غير مقبولة” تتعلق بمعاداة السامية
تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

منع الفوضى في تمويل المشروعات.. القانون يقنن نشاط الجمعيات والشركات

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة
حسن رضوان

أجاز قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لعدد من الكيانات مزاولة هذا النشاط، مع وضع ضوابط صارمة لضمان الشفافية والالتزام بالمعايير الرقابية، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز دور التمويل غير المصرفي في دعم الاقتصاد، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر

ووفقاً للقانون، يُسمح للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي ينص نظامها الأساسي على تقديم التمويل للغير، بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، لكن ذلك لا يتم تلقائياً، بل يستلزم الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة المختصة، بما يضمن خضوع هذه الكيانات للرقابة والإشراف المستمر.

كما منح القانون الحق للجمعيات والمؤسسات الأهلية في تأسيس أو المساهمة في شركات تمويل المشروعات، مما يتيح لها دوراً أكبر في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر هياكل أكثر تنظيماً.

وفي المقابل، نص التشريع على أن أحكامه لا تسري على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولا على البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، باعتبارها جهات تخضع بالفعل لإطار تنظيمي ورقابي مستقل.

وتتولى الهيئة المختصة وحدها إصدار تراخيص مزاولة النشاط للشركات الخاضعة لأحكام القانون، وتُعتبر هذه الشركات ضمن الكيانات العاملة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وشدد القانون على حظر قيام الشركات المرخص لها بنشاط التمويل الصغير والمتوسط ومتناهى الصغر بتلقي الودائع أو ممارسة أي أنشطة مالية أخرى بخلاف ما صُرح لها به، وذلك بهدف ضمان التخصص والحد من المخاطر، وحماية المتعاملين والحفاظ على استقرار النظام المالي.

التمويل متناهي الصغر متناهية الصغر تمويل المشروعات المتوسطة المعايير الرقابية ضوابط صارمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

محكمة - أرشيفية

شيكات تجاوزت المليار.. تأييد أحكام حبس شقيق الفنان عماد زيادة 12 سنة

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

ترشيحاتنا

مالك عقار

نائب البرهان: الحرب في السودان تقترب من نهايتها

بنيامين نتنياهو

نتنياهو: الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا لمهاجمتهم إسرائيل

سيرغي لافروف- وزير الخارجية الروسي

لافروف يحدد شروط السلام مع أوكرانيا

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

فيديو

هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام

هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل

بهاء الخطيب

وقع وهو بيلعب كورة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان بهاء الخطيب

علياء قمرون

مكنش قصدي وكنت عايزة أجهز نفسي.. اعترافات مثيرة للتيك توكر علياء قمرون

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد