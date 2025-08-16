الجبهة الوطنية: محمود عبد الهادي أمينًا للمشروعات الصغيرة بمركز جهينة

أعلن اللواء صلاح شوقي عقيل أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة سوهاج عن اعتماد التشكيل الجديد للأمانات النوعية بمركز جهينة، والذي شمل اختيار محمود عبد الهادي أمينًا لأمانة المشروعات الصغيرة، وذلك ضمن قائمة موسعة تضم 44 أمينًا في مختلف المجالات.

وجاء التشكيل الجديد ليعكس حرص الحزب على دعم الكفاءات والخبرات في جميع القطاعات، حيث ضم اللواء مرتضى السيد أحمد إبراهيم أمينًا للدفاع والأمن القومي، وأ.د كمال عبدالرحمن محمد فرج هريدي أمينًا للحماية الاجتماعية، وأ.د أحمد محمود أحمد محمود أمينًا للبحث العلمي والابتكار، وأ.د أحمد سيد محمد الصاوي أمينًا للسياحة والآثار، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة في الصحة، الإعلام، الخطة والموازنة، التعليم، الطاقة، الزراعة، الشباب، المرأة، والعديد من الملفات التنموية والخدمية.

وأكد أمين الحزب اللواء صلاح شوقي عقيل، أن هذا التشكيل يعكس رؤية الجبهة الوطنية في تمكين الكوادر المحلية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ودعم المبادرات التي تخدم المواطن في جميع مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن الأمانات النوعية ستعمل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى التنمية المستدامة والنهوض بالخدمات.