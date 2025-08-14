برلماني: تكليفات الرئيس السيسي برقمنة التراث الإعلامي تحصين للذاكرة الوطنية

أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رقمنة الأشرطة الإذاعية والتلفزيونية وتحويلها إلى وسائط رقمية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحصينًا حقيقيًا للذاكرة الوطنية المصرية، وضمانًا لحماية إرث إعلامي وثقافي يمتد لعقود طويلة.

وأوضح الدسوقي في تصريح لـ"صدى البلد"، أن الإعلام المصري يمتلك رصيدًا ضخمًا من المواد النادرة التي توثق أحداثًا ومحطات فارقة في تاريخ الوطن، مشيرًا إلى أن حفظ هذا التراث عبر التحول الرقمي يضمن حمايته من التلف أو الضياع، ويتيح للأجيال القادمة الاطلاع عليه والاستفادة منه بأساليب عصرية تتماشى مع التطور التكنولوجي العالمي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن رقمنة التراث الإعلامي لا تقتصر أهميتها على الجانب التوثيقي والثقافي فقط، بل تمتد لتشمل آفاقًا اقتصادية واستثمارية واسعة، حيث يمكن استغلال هذه المواد ضمن منصات رقمية تحقق عائدًا للدولة، وتساهم في الترويج لصورة مصر الحضارية في الداخل والخارج.

وثمّن الدسوقي ما تضمنته توجيهات الرئيس من إنشاء منصة رقمية للهيئة الوطنية للإعلام، وإعداد موقع عالمي لإذاعة القرآن الكريم، معتبرًا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إبراز الدور الريادي لمصر في الإعلام الديني والثقافي، وحفظ تراث القراء والمبتهلين والبرامج التاريخية التي شكّلت وجدان المجتمع.

واختتم النائب علي الدسوقي تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان سيقف داعمًا لهذه التوجهات، من خلال توفير الغطاء التشريعي والرقابي لضمان تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والحماية الرقمية، مشددًا على أن حماية التراث الإعلامي هو حماية لجزء أصيل من الهوية المصرية.