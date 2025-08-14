قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من القاهرة.. فصائل فلسطين تدعو لوحدة وطنية عاجلة لوقف العدوان ومواجهة التهويد
فتح: تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن شرقي القدس تحمل خطورة بالغة
وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار
الغرف التجارية: تصدير المانجو المصرية لـ 50 دولة.. والعدد يتزايد
خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك
النبراوي يشدد على معايير القيد بنقابة المهندسين.. ويؤكد: جودة المهنة مبدأ واضح
عاكسوا ثلاث فتيات.. حبس المتهمين في حادث طريق الواحات
تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة
تشكيلة منتجات آبل 2025.. ما الذي سيتم إطلاقه قريبا؟
خالد الغندور يكشف تفاصيل اقتراب عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية
عبير الشربيني متحدثا رسميا باسم وزارة البترول والثروة المعدنية
مصطفى محمد يخطف الأنظار في استعدادات نانت للموسم الجديد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

بعد تصديق الرئيس السيسي.. تفاصيل مد خدمة المعلمين وفق قانون التعليم الجديد

الرئيس السيسي
حسن رضوان

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أبرز ملامح قانون التعليم الجديد، خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 189 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، حيث تضم التعديلات مسارات تعليمية متطورة وفرص جديدة للطلاب.

وتضمنت المادة (38) من القانون أن التعليم التكنولوجي المتقدم يهدف لإعداد "فني أول" في تخصصات متعددة، مع القبول للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وفق شروط يحددها الوزيران المختصان بعد موافقة المجالس التعليمية العليا، مع إمكانية تحديد مقابل للإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منه. ويحصل الخريجون على شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم "خمس سنوات" مع تحديد نوع التخصص.

كما نصت المادة (39) على تحديد أقسام الدراسة والمناهج وطرق التوزيع بما يتوافق مع خطط التنمية، فيما سمحت المادة (41) للبرامج التعليمية بتنفيذ مشروعات إنتاجية مرتبطة بالتخصصات، والاستفادة من إمكاناتها في رفع كفاءة العاملين وأصحاب الحرف.

أما المادة (88) فأقرت بقاء عضو هيئة التعليم في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ سن التقاعد خلاله، مع إمكانية مد الخدمة حتى 3 سنوات في التخصصات التي تحتاجها الوزارة، مع احتفاظه بكامل الأجر وحقوقه التأمينية.

كما أضاف القانون فصلين جديدين، أحدهما عن "التعليم بنظام البكالوريا" الذي جاء مجانيًا واختياريًا للحاصلين على الشهادة الإعدادية، ويُمنع التحويل منه أو إليه أثناء سنوات الدراسة، مما يفتح للطلاب مسارًا جديدًا يعادل الثانوية العامة.
 

