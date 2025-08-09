باسل رحمي: توعية أصحاب المشروعات الصغيرة بالحوافز والمزايا وتيسيرات الضرائب





تقوم مكاتب جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات بتنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية المجانية والندوات التعريفية خلال شهر أغسطس وذلك بجانب إجراء زيارات إلى المناطق الصناعية والتكتلات الإنتاجية بتلك المحافظات للتعريف بآليات الدولة المختلفة المقدمة لدعم هذه المشروعات .

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن هذه الدورات التدريبية والندوات من شأنها تشجيع المواطنين والشباب على ريادة الأعمال وتأهيلهم لإقامة مشروعات ذات جدوى اقتصادية متميزة توفر لهم ولغيرهم فرص عمل مستقرة بالإضافة إلى أنها تعمل على تعريف أصحاب المشروعات القائمة بالخدمات المتنوعة التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات لتطوير مشروعاتهم وزيادة الربحية والدعم المقدم لهم من خلال قوانين الدولة الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة خاصة المزايا والحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020 وقانون 6 لسنة 2025 الخاص بالتيسيرات الضريبية المقررة لدعم المشروعات الصغيرة.

وأشار رحمي إلى أن الفاعليات التي تنظمها مكاتب الجهاز تتم بالتنسيق مع المحافظات والجامعات وتهدف بشكل رئيسي إلى تشجيع الشباب والخريجين الجدد والمرأة على اقتحام مجال ريادة الأعمال والبدء في إقامة مشروعاتهم بأيسر الطرق الممكنة، كما تعلمهم طرق تأسيس المشروعات على مختلف تنوعها وكيفية إجراء دراسات الجدوى اللازمة وكيفية الحصول على التمويلات.

وأضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات أن فروع الجهاز في تلك المحافظات تقوم خلال شهر أغسطس بعدد من الزيارات إلى المناطق الصناعية بالمحافظات وكذلك التكتلات الإنتاجية بهدف التعرف علي التحديات التي تواجه صغار المستثمرين والعمل على حلها بالتنسيق مع المحافظات مع تقديم التمويلات اللازمة لهم والدعم الفني.

وأكد رحمي أن الندوات التعريفية تلعب دورا هاما في تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي على الانضمام تحت مظلة الدولة لتمكينهم من الاستفادة من المزايا والتيسيرات الواردة في القانون ومنها شهادات التصنيف والمزايا، داعيا المواطنين إلى الانضمام إلى تلك الندوات للاستفادة منها وذلك من خلال التواصل مع أفرع الجهاز بكافة المحافظات أو الاتصال بالرقم الساخن لجهاز تنمية المشروعات 16733.

وتجدر الإشارة إلي أن فروع الجهاز بكافة المحافظات تتلقي طلبات المواطنين والشباب لضمهم لدورات تدريبية مجانيّة تؤهلهم علي إقامة مشروعات صغيرة في مختلف المجالات الخدمية والتجارية والصناعية.

ومن المقرر أن يقوم فرع محافظة الشرقية بتنفيذ عدد من الندوات التعريفية في مدن المحافظة للتوعية ببرامج وخدمات الجهاز المختلفة بينما يشارك في لجنة توفيق أوضاع المشروعات بالتنسيق مع المحافظة .

فيما شارك مكتب محافظة القليوبية خلال شهر يوليو بماراثون مشروعات التخرج لخريجي جامعة بنها لعرض خدمات الجهاز علي الخريجين كما نفذ عدد من الدورات التدريبية في التسويق الإليكتروني لأصحاب المشروعات .

وفي الإسماعيلية، نظم مكتب جهاز تنمية المشروعات معرضا للمنتجات الحرفية والتراثية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة فيما ينظم مكتب الجهاز بالبحر الأحمر زيارات ميدانية للمجمع الصناعي في الغردقة للوقوف على متطلبات اصحاب المصانع والعمل على إزالة التحديات أمامهم وتوعيتهم بالقوانين الداعمة لمشروعاتهم.