الصحة الأمريكية: تسجيل إصابة بدودة "العالم الجديد" لدى شخص عاد من السلفادور

هاجر ابراهيم

أعلنت الصحة الأمريكية، تسجيل إصابة بدودة "العالم الجديد" لدى شخص عاد من السلفادور، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكدت الصحة الأمريكية، أن خطر انتشار العدوى بدودة "العالم الجديد" داخل البلاد منخفض جدا.

 ودودة العالم الجديد هي يرقة نوع من أنواع الذباب تُعرف علميًا باسم Cochliomyia hominivorax وتُعد من أخطر الطفيليات الجلدية التي تصيب الإنسان والحيوان على حد سواء تعيش هذه الدودة في المناطق المدارية وشبه المدارية خاصة في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى وبعض أجزاء من منطقة الكاريبي وتعتبر تهديدًا كبيرًا للثروة الحيوانية حيث تهاجم الماشية مسببة خسائر اقتصادية فادحة.

تبدأ دورة حياتها عندما تضع الأنثى بيضها على حواف الجروح أو الخدوش الصغيرة على جلد الكائن الحي بعد الفقس تخترق اليرقات الأنسجة الحية وتتغذى عليها مسببة تقرحات مؤلمة وعدوى شديدة تختلف هذه الدودة عن أنواع الذباب الأخرى التي تتغذى على الأنسجة الميتة إذ إنها تستهدف الأنسجة السليمة مما يجعلها شديدة الخطورة وتؤدي إلى تدهور سريع في حالة المصاب سواء كان إنسانًا أو حيوانًا.

في حالات العدوى المتقدمة قد تتوسع الإصابة لتشمل أنسجة عميقة وتتسبب في مضاعفات خطيرة تصل أحيانًا إلى الوفاة إذا لم تعالج بسرعة تحتاج الإصابة إلى تدخل طبي فوري غالبًا بإزالة اليرقات يدويًا مع استخدام مضادات حيوية للسيطرة على العدوى ومنع انتشارها داخل الجسم.

