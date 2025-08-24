بسبب ما يحدث في أمريكا.. حسام بدراوي يتراجع عن طلب آمن به لـ 30 عاما

قال الدكتور حسام بداروي المفكر السياسي، إن أمريكا والمبادئ الديمقراطية التي يطلقونها، قد خانوا مواطنيهم ومن آمنوا بتلك المبادئ، لافتا إلى أنه ظل نحو 30 عاما يردد أنه يريد أن نكون مثل أمريكا، واليوم يقول "لا".

المؤسسات الأمريكية

وأضاف الدكتور حسام بداروي، خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه كان لديه أمل أن المؤسسات الأمريكية ستعود إلى كسب الموقف مرة أخرى وتعيد التوازن، لافتا إلى أن ما حدث مع الجامعات أمر غير مسبوق بأمريكا.

الحرية والديمقراطية واحترام الدستور

وأشار إلى أنه ليبرالي اجتماعي يؤمن بالحرية والديمقراطية واحترام الدستور، ومن لا يحترم دستور بلده؛ لن يحترم أي شخص، لافتا إلى أن الدستور بادئ بأننا نكتب دستور لدولة مدنية حديثة.

تهجير الفلسطينيين إلى مصر

وأكد المفكر السياسي الكبير، الدكتور حسام بدراوي، أن وضع السوريين في مصر مختلف لأنهم جايين فترة مؤقتة وسيعودون لبلدهم، أما تهجير الفلسطينيين إلى مصر يعني تصفية القضية.