مصر.. خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير
وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان الشراكة الاستراتيجية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية
موعد بداية فصل الشتاء2026 رسمياً.. باقي كام يوم؟
مصر والعراق يؤكدان رفضهما للعدوان الإسرائيلي ويبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
غزة تحت المجهر| مجاعة الصمت الدولي وسقوط الأخلاق الدولية.. ومحلل: الضمير العالمي مات
الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بقطاع غزة لـ245 منذ بدء إسرائيل لحرب الإبادة
الرئاسة التركية: قصف مجمع ناصر الطبي جريمة حرب وهجوم على حرية الصحافة
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية
القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات المصرية للشركة العربية العالمية للبصريات
الصحة: الزيادة في الولادات القيصرية تُكلف موازنة الدولة نحو 120 مليار جنيه سنويًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الحسيني يجهز خطة كاملة لتحقيق حلم الصعود بسوهاج للممتاز قبل 2030

مسئولو نادي سوهاج
مسئولو نادي سوهاج

أعلن أحمد الحسيني الراعي الرسمي لنادي سوهاج الرياضي المشارك في منافسات الدوري الممتاز “ب”، عن خطة شاملة تهدف إلى إعادة النادي لمكانته بين أندية القمة والوصول الى الدوري الممتاز لتحقيق حلم جماهير سوهاج

ووعد الحسيني جماهير الصعيد بأن نادي سوهاج سيحقق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز قبل عام 2030، العام الذي سيشهد مئوية النادي، مشدداً على أن المشروع لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يشمل رؤية متكاملة للنهوض بالنادي على المستويين الفني والإداري.

وقال الحسيني في تصريحاته: “نادي سوهاج يمتلك تاريخاً كبيراً وجماهيرية عظيمة، ويستحق أن يكون بين أندية القمة. أعد جماهير الصعيد بأن النادي سيكون في الدوري الممتاز قبل مئويته عام 2030، وسنعمل بكل قوة على تحقيق هذا الهدف من خلال دعم شامل على المستويين الفني والإداري.”

ولضمان السير على الطريق الصحيح، كشف الحسيني عن الاستعانة بالخبير الكروي الكبير الكابتن ربيع ياسين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، لقيادة اللجنة الفنية داخل لشبونة، إلى جانب فريق متكامل من نجوم الكرة القدامى، بهدف وضع استراتيجية واضحة تقود النادي نحو تحقيق طموحاته.

وأضاف الحسيني: “هذه الرعاية تمثل بداية مشروع متكامل يهدف إلى تطوير منظومة كرة القدم في النادي، بدءاً من الفريق الأول وحتى قطاع الناشئين، مع تطبيق نظم احترافية حديثة تواكب المعايير العالمية.”

الدوري الممتاز ربيع ياسين أحمد الحسيني نادي سوهاج الرياض سوهاج الرياضي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

كيف تبدو الحياة اليومية في أكثر دول العالم أمانا؟

كيف تبدو الحياة اليومية في 5 من أكثر دول العالم أماناً؟
كيف تبدو الحياة اليومية في 5 من أكثر دول العالم أماناً؟
كيف تبدو الحياة اليومية في 5 من أكثر دول العالم أماناً؟

محافظ الشرقية يُطلق شارة بدء فعاليات مبادرة جمعية الكشافة البحرية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالمركز التكنولوجي بالديوان العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحلقة السمك في الزقازيق

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

التخلص من عائلة

الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا

المتهم

القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

