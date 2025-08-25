الحسيني يجهز خطة كاملة لتحقيق حلم الصعود بسوهاج للممتاز قبل 2030

أعلن أحمد الحسيني الراعي الرسمي لنادي سوهاج الرياضي المشارك في منافسات الدوري الممتاز “ب”، عن خطة شاملة تهدف إلى إعادة النادي لمكانته بين أندية القمة والوصول الى الدوري الممتاز لتحقيق حلم جماهير سوهاج

ووعد الحسيني جماهير الصعيد بأن نادي سوهاج سيحقق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز قبل عام 2030، العام الذي سيشهد مئوية النادي، مشدداً على أن المشروع لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يشمل رؤية متكاملة للنهوض بالنادي على المستويين الفني والإداري.

وقال الحسيني في تصريحاته: “نادي سوهاج يمتلك تاريخاً كبيراً وجماهيرية عظيمة، ويستحق أن يكون بين أندية القمة. أعد جماهير الصعيد بأن النادي سيكون في الدوري الممتاز قبل مئويته عام 2030، وسنعمل بكل قوة على تحقيق هذا الهدف من خلال دعم شامل على المستويين الفني والإداري.”

ولضمان السير على الطريق الصحيح، كشف الحسيني عن الاستعانة بالخبير الكروي الكبير الكابتن ربيع ياسين، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، لقيادة اللجنة الفنية داخل لشبونة، إلى جانب فريق متكامل من نجوم الكرة القدامى، بهدف وضع استراتيجية واضحة تقود النادي نحو تحقيق طموحاته.

وأضاف الحسيني: “هذه الرعاية تمثل بداية مشروع متكامل يهدف إلى تطوير منظومة كرة القدم في النادي، بدءاً من الفريق الأول وحتى قطاع الناشئين، مع تطبيق نظم احترافية حديثة تواكب المعايير العالمية.”