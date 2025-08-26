ضبط مركز وهمي لعلاج السمنة يديره شخص منتحل صفة طبيب بالمنوفية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز الشهداء.

وأسفرت الحملة عن ضبط مركز لياقة وبدانة لعلاج السمنة والنحافة تديره سيدة حاصلة على مؤهل ثانوية عامة فقط – حسب أقوالها – ومنتحلة صفة طبيبة، وتزاول النشاط دون أي ترخيص مزاولة مهنة، في مخالفة جسيمة للقوانين المنظمة لممارسة المهن الطبية.

كما عُثر داخل المركز على أدوية وحقن تخسيس مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، ما يشكل خطورة بالغة على صحة المواطنين. وعلى الفور تم إخطار مركز شرطة الشهداء وهيئة الدواء المصرية، التي قامت بتحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تحرير محضر جنحة ضد المذكورة، وجارٍ استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المركز المخالف.

شارك في الحملة فريق من إدارة العلاج الحر ضم كلا من الأطباء أحمد الشايب، دينا شفيق، أحمد حسن، محمد موسى، مصطفى خلف

وبمشاركة من هيئة الدواء المصرية الاطباء أنور إبراهيم، عبد الرحمن حامد.

وفي هذا السياق صرّح الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بأن المديرية لن تتهاون مع أي منشأة أو شخص ينتحل صفة طبية أو يمارس نشاطًا طبيًا دون ترخيص، مؤكداً أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي على جميع المراكز والعيادات الخاصة لحماية صحة وسلامة المواطنين، وداعياً المواطنين إلى عدم التعامل إلا مع الأطباء والمراكز المرخصة حفاظاً على حياتهم.