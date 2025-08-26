قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم : نظام البكالوريا المصرية سيطبق من العام الدراسي المقبل اختياريا
علمتنا معنى الرحمة والإيثار| طفلة الشيبسي حديث المصريين.. ماذا قال والد هايدي عنها ؟
تحذير عاجل من الأرصاد: ممنوع نزول البحر حاليًا.. الأمواج عالية والخطر قائم
تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء
مجلس الوزراء السعودي يقرّ نظام نزع الملكية الجديد ويعتمد استراتيجية تطوير عسير
الاحتلال: مقتل الصحفيين في هجوم مجمع ناصر الطبي "غير مقصود" وفق التحقيق الأولي
الصحة تكشف الحقيقة الكاملة عن متحور كورونا الجديد "ستراتوس".. تفاصيل
إغلاق الشواطئ| مفيدة شيحة تحذر من نزول البحر: بلاش فتحة صدر
إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في رام الله.. والاحتلال ينفي تسرب معلومات حساسة
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
انفصالات عاطفية كثيرة.. خبيرة الطاقة تكشف سر الاضطرابات في حياة شيرين
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ضبط مركز وهمي لعلاج السمنة يديره شخص منتحل صفة طبيب بالمنوفية

حملة من مديرية الصحة في المنوفية
حملة من مديرية الصحة في المنوفية
مروة فاضل

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز الشهداء.

وأسفرت الحملة عن ضبط مركز لياقة وبدانة لعلاج السمنة والنحافة تديره سيدة حاصلة على مؤهل ثانوية عامة فقط – حسب أقوالها – ومنتحلة صفة طبيبة، وتزاول النشاط دون أي ترخيص مزاولة مهنة، في مخالفة جسيمة للقوانين المنظمة لممارسة المهن الطبية.

كما عُثر داخل المركز على أدوية وحقن تخسيس مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية، ما يشكل خطورة بالغة على صحة المواطنين. وعلى الفور تم إخطار مركز شرطة الشهداء وهيئة الدواء المصرية، التي قامت بتحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تحرير محضر جنحة ضد المذكورة، وجارٍ استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المركز المخالف.

 شارك في الحملة فريق من إدارة العلاج الحر ضم كلا من الأطباء أحمد الشايب، دينا شفيق، أحمد حسن، محمد موسى، مصطفى خلف

وبمشاركة من هيئة الدواء المصرية الاطباء أنور إبراهيم، عبد الرحمن حامد.

 وفي هذا السياق صرّح الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بأن المديرية لن تتهاون مع أي منشأة أو شخص ينتحل صفة طبية أو يمارس نشاطًا طبيًا دون ترخيص، مؤكداً أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي على جميع المراكز والعيادات الخاصة لحماية صحة وسلامة المواطنين، وداعياً المواطنين إلى عدم التعامل إلا مع الأطباء والمراكز المرخصة حفاظاً على حياتهم.

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

عاطف كامل

أزمة قلبية مفاجئة.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي المصري عاطف كامل

ويزو

ويزو تكشف سبب تسمية ابنتها "مسك" وعلاقته بدينا الشربيني

Freakier Friday

Freakier Friday يتجاوز حاجز الـ 100مليون دولار عالميا ويحقق نجاحا يفوق التوقعات

بوستر مسلسل وتر حساس ٢

قبل عرضه.. تفاصيل مسلسل وتر حساس 2

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

ازاى السم فضل بعد ما دخل الفرن .. طبيب يكشف أسرار جديدة في وفاة أطفال المنيا

أطفال المنيا
أطفال المنيا
أطفال المنيا

عثمان أبو لبن يحتفل بزواجه على فتاة خارج الوسط الفني

عثمان أبو لبن وزوجته
عثمان أبو لبن وزوجته
عثمان أبو لبن وزوجته

حملة مكبرة لإزالة الأكشاك المخالفة والباعة الجائلين بشارع فاروق بالزقازيق

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

