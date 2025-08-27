أحمد ناصر: موقف الدولة المصرية مُشرّف ويُثبت أن ولاد مصر «خط أحمر»

تحدّث أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد شباب مصر في الخارج، عن الإفراج عن أحمد عبدالقادر، رئيس الاتحاد، بعد الأزمة التي واجهها في العاصمة البريطانية لندن.

وقال ناصر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "الرئيس السيسي البطل قالها صراحة: إن ولاد مصر خط أحمر، والبطل أحمد عبدالقادر (ميدو) خرج بعد أن أربك خصوم الدولة وأفشل مخططاتهم في قلب لندن، عاصمة من اعتادت احتضان الأصوات المعادية."

وتابع: "مصر دولة جبارة وأصيلة، انتفضت برجالها من أجل ابنها الأسد، الذي شرفنا ورفع رأسنا أمام العالم كله، وأوجع خصومها، ولسه هيرجع يوجعهم أكتر."

كما وجّه ناصر الشكر لوزير الخارجية المصري السفير بدر عبدالعاطي، وسفارة مصر في لندن، على تحركهم الفوري وجهودهم المتواصلة حتى لحظة الإفراج.