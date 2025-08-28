الأنبا توماس يشارك في مؤتمر دار القديس جيروم لأسر كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا

نظمت كاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا، مؤتمرًا تكوينيًا لأسر وعائلات الرعية وذلك تحت رعاية نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك.

سفر الرؤيا

أقيمت فعاليات المؤتمر يومي السابع والعشرين، والثامن والعشرين من أغسطس الجاري، بالتعاون مع دار القديس جيروم للتكوين والدراسات الكتابية، بمشاركة الأب كيرلس مكسيموس، راعي الكاتدرائية.

ألقى محاضرات المؤتمر نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب يوحنا عصمت الفرنسيسكاني حول "سفر الرؤيا".