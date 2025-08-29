إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالمراغة .. ماذا حدث؟

شهد مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، مشاجرة عنيفة بين طرفين أسفرت عن إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز عبد الله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة المراغة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن طرف أول في المشاجرة كل من:" أحمد م 37 عامًا، تم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وشقيقه محمود م 35 عامًا"، أما الطرف الثاني:" طه ا 21 عامًا، ومحمود ج 30 عامًا"، وجميعهم يقيمون بدائرة المركز.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة الأطراف الأربعة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المراغة المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.