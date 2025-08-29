اطمنوا.. وزير الري الأسبق يعلق على ترشيد استهلاك الفرد من المياه

علق الدكتور محمد نصر علام وزير الري والموارد المائية الأسبق، على تصريح الحكومة بأنه تم ترشيد استهلاك الفرد من المياه في اليوم، ليصبح المتوسط اليومي 150 لترا بدلا من 250 لترا.

وأضاف الدكتور محمد نصر علام وزير الري والموارد المائية الأسبق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الجمعة، أن هذا الأمر لا يعني أي تأثير على المواطن لأنه في الواقع يستهلك الفرد أقل من 150 لترًا في اليوم.

وأوضح الدكتور محمد نصر علام وزير الري والموارد المائية الأسبق، أن هذا الأمر عودة للطريق الصحيح لتوفير تكاليف زائدة، مستدركًا أنه لن يحدث أي تأثير على المواطن تمامًا ولا على المنازل.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور محمد نصر علام وزير الري والموارد المائية الأسبق، إلى أن سد النهضة الإثيوبي عمل عدائي ضد مصر.