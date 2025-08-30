قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور
تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في قمة الجولة الخامسة بالدوري المصري
الوزير: فصل فوري وتشديد العقوبة على المتسببين في حادث قطار مطروح
مصر والمغرب تبحثان تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات المناخية
صحة ترامب.. هل يخفي الرئيس الامريكي مرضا خطيرا؟
محافظ مطروح: رفع الاستعدادات القصوى بمستشفى الضبعة
الصحة : 3 وفيات و54 مصابا في حادث انقلاب قطار مطروح
سبتمبر بداية التطبيق .. تفاصيل الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية وفق قانون العمل
مريم الخشت بتركب الجريندايزر: بتعامل كأنه بتاعي
تطورات حادث قطار مطروح.. صور جديدة وعمليات الإنقاذ مستمرة
وزير النقل يتوجه لموقع حادث قطار مطروح.. والسكة الحديد تكشف التفاصيل
تطورات حادث قطار مطروح.. صور جديدة وعمليات الإنقاذ مستمرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب المعلمين مدافعا عن نظام البكالوريا المصرية: طوق نجاة

خلف الزناتي نقيب المعلمين
خلف الزناتي نقيب المعلمين
الديب أبوعلي

أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن البكالوريا المصرية تمثل فرصة ذهبية للتغلب على الضغوط التي عانى منها الطلاب وأولياء الأمور لسنوات طويلة مع نظام الثانوية العامة التقليدي، مؤكدا أنه آن الأوان أن ننتقل إلى نظام يمنح الطالب فرص متعددة لتحقيق أحلامه فى الالتحاق بالكلية التى يريدها دون ضغوط نفسية وتوتر، وبعيدًا عن رهبة الامتحان الواحد الذي يحدد مصير الطالب.

وأشار الزناتي إلى أن نقابة المعلمين ستظل داعمة لكل المبادرات التي تستهدف النهوض بالعملية التعليمية، وإن البكالوريا المصرية ليست مجرد مشروع تعليمي، بل هي طوق نجاة حقيقي للأجيال القادمة من التوتر والقلق، وخطوة واثقة نحو مستقبل تعليمي أكثر جودة.

وأعلن نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن دعمه الكامل للوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مشروعه الوطني الطموح لتطبيق منظومة البكالوريا المصرية، والتي تمثل خطوة استراتيجية كبرى في مسيرة تطوير التعليم قبل الجامعي بمصر.

وأوضح الزناتي، أن ما يميز البكالوريا المصرية أنها تفتح أمام الطلاب مسارات متعددة، مما يمنح كل طالب الفرصة لاختيار ما يتناسب مع ميوله وقدراته، وهو ما يتسق تمامًا مع معايير الجودة العالمية ورؤية مصر 2030.

وقال الزناتي، إننا في نقابة المعلمين نرى أن منظومة البكالوريا المصرية ليست مجرد تعديل في شكل الامتحانات، بل هي نقلة نوعية حقيقية تعكس رؤية الدولة في بناء جيل قادر على المنافسة والإبداع، جيل يملك أدوات العلم والمعرفة بما يواكب احتياجات العصر.

وأكد نقيب المعلمين، أن النقابة تعتبر نفسها شريكًا رئيسيًا في إنجاح هذه المنظومة، موضحًا: "المعلم سيظل الركيزة الأساسية لإنجاح أي تطوير تعليمي، ونعلن توجيه جميع فرعيات نقابة المعلمين الـ 53 على مستوى الجمهورية ولجانها النقابية وعددها 320 لجنة نقابية، لعقد لقاءات تعريفية للمعلمين عن منظومة البكالوريا، وتوضيح أي استفسارات لديهم ، حتى يتسنى للجميع بدء عام دراسى مستقر.

الثانوية العامة خلف الزناتي البكالوريا البكالوريا المصرية نقابة المعلمين نقيب المعلمين وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منظومة البكالوريا المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قطار الضبعة

عاجل.. انقلاب قطار نقل ركاب وانباء عن وفيات وإصابات | صور

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

البلوجر هاجر سليم

فلاشة مليانة.. فيديوهات هاجر سليم المخـ لة بالآداب تضعها في الكلبش

بيتك في مصر

مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط

نورا دانيال - راقصة الأثرياء

منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد

الزمالك

أحمد ياسر يتغزل في لاعب جديد عوض جماهير الزمالك عن رحيل زيزو

ترشيحاتنا

إعادة تشغيل بئر صغير

فرحة بين أهالي نويبع بعد إعادة تشغيل بئر زغير.. صور

جولة وزير الإسكان والمرافق

وزير الإسكان ومحافظ الغربية يتفقدان محطة مياه سندبسط الإرتوازية ضمن مشروعات حياة كريمة

مشروعات تنموية في الغربية

وزير الإسكان ومحافظ الغربية يختتمان جولتهما بتفقد محطة معالجة صرف صحي زفتى

بالصور

مى حلمى تخطف الأنظار بفستان قصير وملفت

مى حلمى تخطف الانظار بفستان قصير وملفت
مى حلمى تخطف الانظار بفستان قصير وملفت
مى حلمى تخطف الانظار بفستان قصير وملفت

الأحمر والأبيض.. طريقة عمل الملبن في البيت

الملبن
الملبن
الملبن

نظام القيادة الذاتية بدون سائق يقضي على سمعة تسلا

تسلا
تسلا
تسلا

أطعمة تُسرّع وتيرة الشيخوخة وتُفقد البشرة شبابها .. احذرها

أطعمة تسرع من الشيخوخة وتفقد البشرة مرونتها
أطعمة تسرع من الشيخوخة وتفقد البشرة مرونتها
أطعمة تسرع من الشيخوخة وتفقد البشرة مرونتها

فيديو

بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

بمشاركة 44 دولة.. بدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025

ممتلكات سوزي الأردنية

التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد