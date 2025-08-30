حادث قطار مطروح قصة حزينة .. وفاة 3 وإصابة 94 والحكومة تنتفض للإنقاذ

شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة حادث قطار مطروح ،والتى تركت 3 وفيات و94 مصاب ،لينتفض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير ،ويتوجه إلى مطروح ،أعقبها إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي بتوفير الرعاية والاغاثة العاجلة للمصابين.

حادث قطار مطروح



وتعود تفاصيل الواقعة إلى توقف حركة القطارات على خط مطروح–الإسكندرية، اليوم السبت، عقب خروج عدد من عربات قطار مطروح رقم 1935 "روسي مكيف" عن القضبان عند الكيلو 203 بين محطتي فوكة وجلال بالقرب من مدينة الضبعة.

أوناش لرفع العربات

وأفادت مصادر بهيئة السكة الحديد لصدى البلد، أنه تم استدعاء أوناش لرفع العربات المتضررة وإعادتها إلى مسارها، إلى جانب الدفع بفرق هندسية لإصلاح الخط وإعادة الحركة.

وأشارت المصادر إلى أن حركة القطارات ستظل متوقفة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح ورفع آثار الحادث، فيما يجري التحقيق للوقوف على أسبابه.

وزير النقل يتحرك

وعلى الفور تابع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حادث خروج قطار مطروح رقم 1935 "روسي مكيف" عن مساره بخط مطروح–محرم بك عند الكيلو 203 بين محطتي فوكة وجلال بالقرب من مدينة الضبعة، بحسب ما ذكرت مصادر لموقع صدى البلد الإخباري.

وفيات ومصابين

وأوضحت المصادر أن الحادث أسفر عن وقوع وفيات ومصابين، فيما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا إلى المستشفيات القريبة.

وطلب الوزير تقارير فنية عاجلة حول أسباب الحادث، ووجّه بتقديم الدعم اللازم لسرعة عودة تشغيل حركة القطارات والاطمئنان على حالة المصابين.

وتعمل فرق هندسة السكة الحديد حاليًا، مدعومة بأوناش الرفع، على إعادة العربات المتضررة إلى مسارها تمهيدًا لاستئناف الحركة.

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر انه في تمام الساعة ١٥٣٠ من مساء اليوم السبت الموافق ٣٠/٨/٢٠٢٥ ، وقع حادث خروج عدد ٧ عربات عن القضبان القطار رقم ١٩٣٥ القادم من مطروح إلى القاهرة في المنطقة بين محطتي فوكة وجلال بنطاق محافظة مطروح مما ادى إلى انقلاب ٢ عربة منها.

وقد قامت الهيئة بشكل فوري بدفع الأطقم الفنية والمعدات اللازمة للمنطقة لرفع آثار الحادث واستعادة الحركة علي الخط في أسرع وقت.

وزير النقل يتوجه لـ موقع الحادث

و توجه الآن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى موقع الحادث موجها بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث وتوقيع أقصى عقوبة على من تسبب في هذا الحادث والفصل الفوري لمن يثيت إدانته.

هذا وتتقدم وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر بخالص التعازي للمتوفين في الحادث داعية الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان كما تتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

عقوبات تنتظر المتسببين

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، وجّه بتوقيع أقصى العقوبة على المتسببين في حادث خروج القطار رقم 1935 القادم من مطروح إلى القاهرة، مع الفصل الفوري لكل من يثبت تقصيره.

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث تعرض عربات قطار قادم من مطروح، في الاتجاه إلى القاهرة للانقلاب، في المنطقة بين محطتي فوكة وجلال بنطاق محافظة مطروح ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وإصابة آخرين.

قطار مطروح

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة مطروح ، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم.

3 وفيات و94مصابا

كشفت وزارة الصحة عن الحصيلة المبدئية لـ حادث انقلاب قطار مطروح عن وجود 3 وفيات و94 مصابا فى الحادث

ويتابع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تداعيات حادث الأليم الذي وقع بمحافظة مطروح، والذي أسفر عن انقلاب عربات قطار ركاب قادم من الإسكندرية متجهًا إلى مطروح.

ووجه الوزير، نائبه الدكتور محمد الطيب، بالتوجه فورًا إلى موقع الحادث للإشراف الميداني على تقديم الخدمات الطبية والإسعافية للمصابين، كما أصدر تعليماته برفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات المنطقة، مع تحريك 30 سيارة إسعاف مجهزة لنقل المصابين وتقديم الإسعافات الأولية في الحال.