هنبدأ نحس بيها فعلا .. بشرى من الأرصاد للجميع
ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 622
استثمار زراعي ضخم بين مصر والكويت
الأرصاد تحسم الجدل: لا شتاء تاريخيًا في الأفق.. ومفاجأة فى طقس سبتمبر
وزير التعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان مدرسة مرصفا للتعليم الأساسي ببنها
الذهب الأحمر يغير مجرى حياة المزارعين في أسيوط
تعزيز التعاون الزراعي والأمن الغذائي بين مصر والكويت
10خطوات.. شحن كارت عداد الكهرباء بالموبايل
مات ساجدا بعد صلاة المغرب .. وفاة مسن داخل مسجد في المنوفية
بدء تطبيق قانون العمل رسميا اليوم.. وهذه أبرز مزاياه
اقتراب خطة الطرح.. لجنة مؤسسة التمويل الدولية تزور المطارات المصرية
وزير المالية: مصر وضعت الأمن الغذائي فى قلب السياسات الاقتصادية والتنموية
وزير التعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان مدرسة مرصفا للتعليم الأساسي ببنها

إبراهيم الهواري

افتتح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مدرسة مرصفا للتعليم الأساسي، بقرية مرصفا التابعة للإدارة التعليمية ببنها.


جاء ذلك بحضور المهندس محمد سلامة مدير فرع الأبنية التعليمية بالقليوبية، وأحمد ذكي مدير إدارة بنها التعليمية، ووليد الشهاوي رئيس مدينة بنها، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.


وكشف الوزير، خلال الجولة، أن مدرسة مرصفا للتعليم الأساسي، تم إنشاؤها حديثا، وتضم 11 فصلا تعليميا، علي مساحة 902.25م2، حيث بلغت مدة التنفيذ 11 شهرا، ونكون من دور أرضي و4 أدوار علوية ، بتكلفة تعاقدية 12 مليون و842 ألف جنيها، حيث ستعمل المدرسة علي تخفيض نسبة الكثافة الطلابية داخل الفصول لتقديم خدمة تعليمية تليق بالمواطن المصري في ظل الجمهورية الجديدة.


كما أجرى الوزير والمحافظ جولة تفقدية بمدرستي مرصفا الثانوية، ومدرسة الشهيد صلاح محمود سليمان، حيث تفقدا الفصول الدراسية، والتأكد من جاهزيتها باستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد 2025 - 2026، حيث شدد علي التأكد من أعمال النظافة وصيانة الديسكات بالفصول التعليمية.


وعبر أهالي قرية مرصفا عن فرحتهم بإطلاق الزغاريد ابتهاجا بافتتاح المدرسة الجديدة، معبرين عن شكرهم بإنشائها لخدمة أبنائهم.

