في حمام السباحة.. عائشة بن احمد بالمايوه تشعل السوشيال ميديا

شاركت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد جمهورها أحدث صورها من داخل حمام السباحة،في أجواء صيفية مليئة بالانتعاش.

حيث ظهرت بإطلالة طبيعية وجذابة.

ارتدت عائشة مايوه أنيقاً باللون الأبيض مزوداً بسوستة أمامية أضفت لمسة عصرية على مظهرها، بينما تركت شعرها المبلل منسدلًا على كتفيها بشكل عفوي يعكس أجواء الصيف الحيوية.



وقد حازت الصور على إعجاب واسع من متابعيها، الذين أشادوا بجمالها العفوي وبساطتها في اختيار الإطلالة، مؤكدين أنها تجمع بين الرقي والجرأة الراقية في آن واحد. وتُعرف عائشة دوماً بقدرتها على الظهور بإطلالات متنوعة، سواء في المناسبات الرسمية أو في اللحظات اليومية البسيطة، مما يجعلها دائماً حديث جمهورها ومتابعي الموضة.