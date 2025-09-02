محافظ الجيزة: خدمة المواطن أولوية وتوجيهات بالتصدي لمخالفات البناء

تعمل محافظة الجيزة على تعزيز كفاءة الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال الدفع بالقيادات والكوادر التنفيذية القادرة على تنفيذ خطط التطوير وتحقيق الانضباط وتلبية احتياجات المواطنين.

وأصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حركة تكليفات لنواب حي الهرم، وذلك في إطار دعم منظومة العمل التنفيذي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت الحركة تكليف سعيد محمد عبد الوهاب حسن نائبًا لقطاع منشأة البكاري، وكفر غطاطي، وشوقي محمد شوقي عبد الرحمن نائبًا لقطاع كفر طهرمس، وأكرم حسن أحمد محمد نائبًا للقطاع الشمالي، والششتاوي محمد الششتاوي نائبًا للقطاع الجنوبي، وتامر جورج عبد الملاك نائبًا لقطاع منطقة المتحف، ومعتز مسعود عبد العزيز نائبًا لقطاع هضبة الأهرام، وخالد نصر شحاتة سيف نائبًا لقطاع تطوير نزلة السمان، ومحمود إسماعيل محمد مشرفًا على أعمال الإدارات الهندسية والتراخيص والمتابعة والمركز التكنولوجي بحي الهرم، وهمت مصطفى محمد خليل نائبًا لنظافة القطاع الشمالي، ومحمد عبد العظيم عبد الحكيم نائبًا لنظافة القطاع الجنوبي.

وشدد النجار، على القيادات الجديدة ببذل أقصى جهد والتواجد الميداني المستمر لمتابعة تكليفات العمل، والتعامل الفوري مع مخالفات البناء والتعديات على الطريق العام، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها، مع التأكيد على أن الأداء سيخضع للتقييم بشكل دوري.

جاء ذلك عقب إصدار محافظ الجيزة، قراراً بمجازاة عدد من مسؤولي حي الهرم وذلك لتقاعسهم عن أداء واجباتهم الوظيفية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تنفيذ قرار إزالة لمخالفات بنائية بمنطقة فيصل.

وشملت الجزاءات مدير إدارة التنظيم بحي الهرم، ومسؤول مضبطة الإزالات، ووكيل إدارة المرافق، ومدير المتابعة الميدانية، ومدير الإشغالات، إضافة إلى فني التنظيم، وذلك لعدم قيامهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإزالة فور صدوره وإثباته وفقاً للقانون.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفات البنائية، مشدداً على ضرورة التعامل الحاسم مع أي محاولة للتراخي أو تعطيل الإجراءات القانونية.

وأضاف أن هذه القرارات تأتي في إطار فرض الانضباط الإداري وتفعيل مبدأ المحاسبة، موجهاً رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني المستمر والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة حفاظاً على هيبة الدولة وسيادة القانون.

كما حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على الاجتماع بنواب رئيس حي الهرم الجدد وذلك عقب توليهم مهام عملهم بقطاعات الحي.

وفي مستهل اللقاء هنأ المحافظ النواب الجدد مؤكداً أهمية حي الهرم لكونه أحد أكبر أحياء المحافظة من حيث الكثافة السكانية واحتوائه على العديد من المزارات السياحية الهامة مشيراً بقوله: “نريد أن يكون حي الهرم قدوة يُضرب به المثل في النظام ورُقي الخدمات.”

ووجّه المحافظ نواب رئيس الحي بضرورة تكثيف الجهود الميدانية لتقديم خدمات تلبي تطلعات المواطنين وتحسين الوجه الحضاري للحي مع سرعة رفع كفاءة المرافق والطرق والمحاور استعداداً لفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير.

كما ناقش المحافظ مع رئيس حي الهرم مهام ومسؤوليات النواب الجدد موجهاً كل منهم بالالتزام بمهامهم الموكلة إليهم ومعاونة رئيس الحي في التصدي لأي مخالفات أو تجاوزات، منوهاً بقوله: “أنا لا أحتاج صوراً أو بيانات، فمجهود كل واحد منكم سيُقاس بنتائجه على الأرض.”

وشدد المحافظ على ضرورة التعامل الفوري مع ملفات النظافة وشكاوى المواطنين ورفع كفاءة أنفاق الطريق الدائري ومنع أي مظاهر للعشوائية بها والقضاء على بؤر تجمع القمامة والمخلفات والتعامل السريع مع حالات المتغيرات المكانية وطلبات التصالح بجانب التصدي بكل حزم للإشغالات والتعديات ومخالفات البناء.

واستمع المحافظ لاحتياجات ومقترحات النواب لتحسين كفاءة العمل بالحي خلال المرحلة المقبلة مؤكداً دعمه الكامل لكل الجهود المخلصة، وحرصه على إبراز أي أداء متميز على الأرض محذراً في الوقت ذاته من أي تقصير لتجنب المساءلة.

وفي هذا السياق، وجّه المحافظ نواب رئيس الحي بضرورة أن يكونوا على تواصل مباشر مع المواطنين، والعمل على سرعة حل مشكلاتهم اليومية، مشدداً على أن نجاحهم يقاس بقدرتهم على خدمة الناس وتحقيق رضاهم.