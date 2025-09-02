قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر ترحب باعتزام بلجيكا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
وزير الصحة: حق العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ مكفول لكل مواطن دون أي شرط
أول تعليق من حماس اعتقال الاحتلال لرئيس بلدية الخليل
مدبولي: تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة التي تقدر بقيمة 7.5 مليار دولار
رئيس الوزراء: الحكومة لديها رؤية اقتصادية حتى 2030 تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
شاهد.. رجال الشرطة يوزعون حلوى المولد بالمستشفيات ودور الرعاية
أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر.. كام سعر كيلو البانيه؟
ماجدة خيرالله: فيلم الشاطر إضافة قوية لأمير كرارة - خاص
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة إثيوبيا.. شوبير يكشف التفاصيل
مصايف الإسكندرية: ضعف نسب الإشغال ورفع الرايات الحمراء بالعجمي
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة بسعر أقل .. الإفتاء تجيب
وفاة سيدة سقطت عليها بلكونة عقار في حدائق القبة| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة لنواب حي الهرم الجدد: خدمة المواطن أولوية قصوى

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على الاجتماع بنواب رئيس حي الهرم الجدد وذلك عقب توليهم مهام عملهم بقطاعات الحي.


وفي مستهل اللقاء هنأ المحافظ النواب الجدد مؤكداً أهمية حي الهرم لكونه أحد أكبر أحياء المحافظة من حيث الكثافة السكانية واحتوائه على العديد من المزارات السياحية الهامة.

 وأشار بقوله: "نريد أن يكون حي الهرم قدوة يُضرب به المثل في النظام ورُقي الخدمات."


ووجّه المحافظ نواب رئيس الحي بضرورة تكثيف الجهود الميدانية لتقديم خدمات تلبي تطلعات المواطنين وتحسين الوجه الحضاري للحي مع سرعة رفع كفاءة المرافق والطرق والمحاور استعداداً لفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير.


كما ناقش المحافظ مع رئيس حي الهرم مهام ومسؤوليات النواب الجدد موجهاً كل منهم بالالتزام بمهامهم الموكلة إليهم ومعاونة رئيس الحي في التصدي لأي مخالفات أو تجاوزات، منوهاً بقوله: "أنا لا أحتاج صوراً أو بيانات، فمجهود كل واحد منكم سيُقاس بنتائجه على الأرض."


وشدد المحافظ على ضرورة التعامل الفوري مع ملفات النظافة وشكاوى المواطنين ورفع كفاءة أنفاق الطريق الدائري ومنع أي مظاهر للعشوائية بها والقضاء على بؤر تجمع القمامة والمخلفات والتعامل السريع مع حالات المتغيرات المكانية وطلبات التصالح بجانب التصدي بكل حزم للإشغالات والتعديات ومخالفات البناء.
 

واستمع المحافظ لاحتياجات ومقترحات النواب لتحسين كفاءة العمل بالحي خلال المرحلة المقبلة مؤكداً دعمه الكامل لكل الجهود المخلصة، وحرصه على إبراز أي أداء متميز على الأرض محذراً في الوقت ذاته من أي تقصير لتجنب المساءلة.
 

وفي هذا السياق، وجّه المحافظ نواب رئيس الحي بضرورة أن يكونوا على تواصل مباشر مع المواطنين، والعمل على سرعة حل مشكلاتهم اليومية، مشدداً على أن نجاحهم يقاس بقدرتهم على خدمة الناس وتحقيق رضاهم.


حضر الاجتماع هند عبدالحليم نائب المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، وطه عبدالصادق رئيس حي الهرم، إلى جانب نواب رئيس الحي الجدد.

اخبار الجيزة محافظة الجيزة حي الهرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

63.8 %للآداب و 60.3 % للحقوق و 50.9 للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

منحة المولد النبوي2025

احصل على 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. خطوات التسجيل والرابط

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-9-2025

بـ«الملاية».. أجنبية في قبضة الأمن.. والسبب «دعارة» بالتجمع الأول

بـالملاية.. أجنبية في قبضة الأمن بسبب ممارسة الدعارة في التجمع

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

كماتشو

وفاة كامتشو أشهر لاعب جيم كوميدي على تيك توك

وزير الخارجية البلجيكي

بلجيكا تعلن اعترافها بفلسطين وتفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية

بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

بكفالات من 5 لـ50 ألف جنيه.. بلوجرز وتيك توكرز وراقصات خدش الحياء خارج الزنزانة

ترشيحاتنا

أرشيفية

بنتعامل بالدولار بس| تفاصيل اعترافات 4 فتيات بتهمة ممارسة الرذيلة بالنزهة

أرشيفية

تربص لها بشرفة مسكنه| القصة الكاملة لإعدام نقاش بتهمة قتل شقيقته

جثة

وفاة أمين شرطة صعقا بالكهرباء أثناء إنقاذ راكب بمترو شبرا الخيمة

بالصور

تموين الشرقية يضبط 13 طن فحم وبخور ناموس ببلبيس

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر.. كام سعر كيلو البانيه؟

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

صحة سوهاج تغلق مركز حضانات غير مرخص وتضبط أدوية منتهية الصلاحية بساقلتة

العقاقير المضبوطة بسوهاج
العقاقير المضبوطة بسوهاج
العقاقير المضبوطة بسوهاج

هل غسل البيض قبل وضعه في الثلاجة يحميك أم يضرك.. خبير يكشف الحقيقة

هل يجب غسل البيض قبل وضعه في الثلاجة؟ خبير يحسم الجدل
هل يجب غسل البيض قبل وضعه في الثلاجة؟ خبير يحسم الجدل
هل يجب غسل البيض قبل وضعه في الثلاجة؟ خبير يحسم الجدل

فيديو

ماجدة خير الله

ماجدة خيرالله: فيلم الشاطر إضافة قوية لأمير كرارة - خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد