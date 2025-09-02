قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب محافظ الجيزة يتفقد موقف السرفيس الحضاري بمدينة الصف

ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة أجتماعا تنسيقيا لمتابعة الموقف التنفيذي والنهائي لمشروعات المبادرة الرئاسية  المرحلة الأولى حياة كريمة والمنتهي تنفيذها بمركزي الصف وأطفيح تمهيدا لدخول المشروعات الخدمة الفعلية خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات بمختلف القطاعات المنتهية والمتبقية لتسريع معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروعات وخطط العمل الخاصة بالتجهيزات النهائية للمشروعات.

ووجه نائب محافظ الجيزة، خلال الأجتماع بأهمية الأنتهاء من كافه الأعمال في الوقت المحدد وبأعلي معايير الجودة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة الرئاسية والتي تهدف الي توفير حياة كريمة للقرى الأكثر أحتياجا.

حضر الاجتماع كل من
ممثلي الشعبة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس مركز الصف والهيئة العامة للطرق والكباري وشركات مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة والكهرباء والمكاتب الاستشارية للمشروعات.

ومن ناحية أخرى تفقد نائب محافظ الجيزة، موقف السرفيس الحضاري بمدينة الصف ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الصف وذلك لتحسين حركة نقل الركاب والقضاء علي المواقف العشوائية بالمدينة.

والتقى الشهابي عددا كبيرا من المواطنين و سائقي الخطوط الداخلية والخارجية داخل الموقف.

وشدد نائب المحافظ علي مسؤولي جهاز السرفيس بمتابعة أنتظام العمل داخل الموقف والتأكد من التزام السائقين بالتعريفات المحددة لخطوط السير، كما تابع نائب المحافظ جهود تقنين أراضي أملاك الدولة بمركز الصف بحضور محمد نور السكرتير العام للمحافظة.

وشدد نائب محافظ الجيزة، بضرورة تسريع وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء خاصة فيما يتعلق بتحرير العقود  لضمان حصول الدولة والمواطنين علي حقوقهم.

والتقى نائب المحافظ بعدد كبير من المواطنين الذين قدموا طلبات لتقنين أوضاعهم في أراضي أملاك الدولة وذلك للأستماع الي شكواهم ومطالبهم المتعلقة بهذا الملف والعمل علي إيجاد حلول مناسبة لهم.

