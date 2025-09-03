شروط وضوابط الاستعانة بمعلمي الحصة لسد العجز في المدارس.. تفاصيل كاملة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شروط الاستعانة بـ معلمي الحصة لسد العجز في المواد الدراسية الأساسية لكل مرحلة تعليمية.

وجاءت ضوابط اختيار معلمي الحصة كالتالي:

أن يكون من الحاصلين على المؤهلات التربوية أو المؤهلات العليا المناسبة

تكون المفاضلة بين المتقدمين بناءاً على المؤهل العلمي

الأولوية للخبرة في مجال التدريس والتوزيع الجغرافي

تكون الأولوية للإستعانة بالمعلمين بنظام الحصة لمن اجتازوا اختبارات التنظيم والإدارة وفي انتظار اختبارات الاكاديمية.

وتشمل شروط اختيار معلمي الحصة

الحصول على مؤهل عال تربوى أو مؤهل عال + دبلوم تربوي مناسب في التخصص المراد العمل به.

المستندات المطلوبة من معلمي الحصة

أصل شهادة المؤهل الدراسي للاطلاع وعدد 2 صورة منه.

عدد 2 صور لبطاقة الرقم القومى سارية + صورة بطاقة الزوج.

يفضل من يكون لديهم خبرة سابقة في مجال التدريس.

ألا يكون له أقارب حتى الدرجة الثانية بالمدرسة.

الموقف من التجنيد للذكور أو الخدمة العامة للأناث.

يتم التقدم شخصيا وباليد بالإدارة التعليمية التابع لها.

مدة العمل تنتهي لـ معلمي الحصة بإنتهاء خطة العام الدراسي ويجوز الاستعانة ب المعلمين بنظام الحصة المشاركة في أعمال الملاحظة الصفوف النقل بمرحلة التعليم الاساسي على أن يتم احتساب الجلسة الامتحانية الواحدة بقيمة مالية تعادل حصتين دراسيتين مع عدم الاشتراك في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة

اقرار من المتقدم بعدم المطالبة بالتعيين على الموازنة العامة للدولة وعدم تحرير عقد ويتم توقيعه أمام اللجنة المشكلة بالادارة

يتم عقد تدريب تخصصي لمعلمي الحصة بمعرفة السيد الموجه الأول قبل بداية العام الدراسي.

إقرار من المتقدم بإحضار تحليل مخدرات قبل استلام العمل ممن يقع عليهم الاختيار.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة موافاة مديريات التربية والتعليم ببيانات المعلمين بنظام الحصة للقيام بالاستعلام الأمنى على أن يتم ذلك قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف، على أن ترسل كشوف متضمنة الاسم رباعي - الوظيفة المتقدم لها - تاريخ ومحل الميلاد - اسم الزوجة / الزوج - محل الإقامة تفصيلا - الرقم القومي- المؤهلات الدراسية والعلمية - رقم الهاتف المحمول - رقم هاتف المنزل وذلك من نسختين + أسطوانة CD متضمنة جميع بيانات المتقدمين مع مراعاة عدم تسليمهم العمل الا بعد ورود الاستعلام الامني.