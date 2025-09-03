قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المكرمون في احتفالية المولد النبوي: تكريم الرئيس أعادنا للحياة وتتويج لمسيرتنا العلمية والدعوية
رئيس الوزراء وولي عهد البحرين يشهدان توقيع 8 وثائق لتعزيز التعاون الثنائي
ولى عهد البحرين: مصر العمق الأصيل لعالمنا العربي وقوتها قوة للعرب جميعًا
أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي بسبب 5 ملايين جنيه
من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور
تعرف على التشكيل الكامل للجهاز الفني المؤقت للأهلي
عرض عسكري ضخم في بكين يكشف تحالفًا ثلاثيًا ورسائل مباشرة للغرب .. ترامب يتهم بكين بالتآمر ويصعّد الحرب التجارية
شاهد .. قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم مئذنة مسجد قرية الهجرة جنوب الخليل
وكيل الأزهر الأسبق: تكريم الرئيس السيسي أعادني للحياة
الطيب: ذكرى مرور ألف وخمسمائة عام للمولد النبوي لا تتكرر إلا على رأس مائة عام من عمر الزمن
15 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل 6 صغار ووالدهم في المنيا
وزير الأوقاف: مصر ثابتة على موقفها التاريخي في دعم فلسطين ورفض التهجير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الكرة لعبة سهلة.. أحمد بلال ينتقد أداء زيزو مع الأهلي

زيزو
زيزو
القسم الرياضي

انتقد أحمد بلال نجم الأهلي السابق، أداء أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي مع الفريق في الفترة الأخيرة خلال مباريات الدوري الممتاز.

وقال بلال في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم:  لست ضد زيزو، ولكن زيزو عايز يعمل كل حاجة في الكرة ودي حاجة صعبة جدا. 

وأضاف: الكرة لعبة سهلة جدا يا زيزو فبلاش تصعبها على نفسك،  وزيزو عايز يثبت للجمهور أنه الأفضل ونصيحتي له العب بسلاسة انت اصبحت لاعب في النادي الأهلي، ولا تبذل من مجهود أكثر من اللازم. 

وتابع: زيزو يضع نفسه تحت ضغط طوال الوقت في المباراة، وهذا سر تراجع مستواه، ولكن إذا تعامل مع الأمر طبيعي سيعود زيزو لمستواه المعهود.

وواصل:  أنا ضد اختيار بيتسو موسيماني إطلاقا وكنت ضد اختيار ريبيرو، وتجربة الأهلي أفضل من البحث عن مدرب يعمل في الفرق الإفريقية ولكن مفيش أقوى من النادي حتى يتم اختيار مدرب من فريق أقل في إفريقيا، وفايلر خيار أمثل للأهلي أو مدرسة أوروبية مدرب يلعب على البطولات.

الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي فريق الأهلي زيزو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

سعر الدولار في مصر

رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

جانب من الاحتفالات

الرئيس الإيراني يرفض مصافحة سيدة الصين الأولى خلال المشاركة باحتفالات النصر (فيديو)

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

أسعار الذهب محليًا وعالميًا اليوم الأربعاء 3-9-2025

وزير الأوقاف أثناء منح الرئيس هدية تذكارية

ننشر نص كلمة وزير الأوقاف خلال احتفالية المولد النبوي الشريف

القارئ الشيخ ماهر الفرماوي

بآيات من الذكر الحكيم.. بدء احتفالية المولد النبوي بحضور الرئيس السيسي

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: نحن دعاة عدالة وسلام لا يعرفان الذلة ولا الخنوع

بالصور

أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت

أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت
أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت
أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت

لـ لانش بوكس صحى .. طريقة عمل عجينة الوافلز

طريقة عمل عجينة الوافلز
طريقة عمل عجينة الوافلز
طريقة عمل عجينة الوافلز

ريم مصطفى تخطف الأنظار بفستان مكشوف

ريم مصطفى تخطف الانظار بفستان مكشوف
ريم مصطفى تخطف الانظار بفستان مكشوف
ريم مصطفى تخطف الانظار بفستان مكشوف

حضّري صينية الشيش بالخضار بخطوات بسيطة وطعم رائع

حضّري صينية الشيش بالخضار
حضّري صينية الشيش بالخضار
حضّري صينية الشيش بالخضار

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

