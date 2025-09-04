كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة بأكتوبر .. المتهم يواجه الحبس سنتين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يقوم بـكسر زجاج سيارة وسرقة حقيبة من داخلها أثناء توقفها في أحد شوارع منطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية في هذا الشأن، إلا أن أجهزة الأمن تحركت على الفور، وتمكنت من تحديد وضبط المتهم، والذي تبيّن أنه عاطل يحمل جنسية إحدى الدول.

وعُثر بحوزته على: سلاح ناري (فرد خرطوش) وعدد من الطلقات، 2 جهاز لاب توب، 2 جهاز لوحي (آي باد)، هاتف محمول، 2 حقيبة الأدوات المستخدمة في تنفيذ الجريمة.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكابه الواقعة التي تم تصويرها ونشرها عبر مواقع التواصل، كما أقر بمسؤوليته عن عدد من وقائع السرقة المماثلة باستخدام نفس الأسلوب.

وتم إرشاد الجهات الأمنية إلى مكان المسروقات، وضُبطت بالفعل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة العامة للتحقيق.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.



الظروف المشددة لعقوبة السرقة



يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .