قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. فيديو استقبال الرئيس السيسي لـ محمد بن زايد في العلمين
ماتتجوزوش التانية.. وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب| ودراسة: يتكرر بنسبة 40%
بسبب سوء حالة البحر| محافظة الإسكندرية: غلق جميع الشواطئ غدا الثلاثاء
بيزور التحريات.. حسام حبيب يتهم شقيق شيرين بتشويه الحقائق: لن أتنازل عن حقي
من داخل مستشفى جامعة قناة السويس.. تفاصيل حادث الحريق| شاهد
حمد لله على سلامتك.. نجل شقيقة أنغام يشارك صورا بعد عودتها لمصر
تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025
أنشيلوتي يستبعد رباعي ريال مدريد من قائمة البرازيل لمواجهتي تشيلي وبوليفيا
دعاء النوم يغفر ذنوب بعدد حبات الرمل.. 12 كلمة تخلصك من سبب المصائب
الزمالك يفتقد 8 لاعبين في مواجهة فاركو بالدوري المصري
لاجون مغلق.. رئيس مدينة مطروح: لدينا شواطئ آمنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

شرخ زجاج السيارة الأمامي بسبب الحجارة.. إصلاح أم استبدال؟

شرخ زجاج السيارة الأمامي بسبب الحجارة.. إصلاح أم استبدال؟
شرخ زجاج السيارة الأمامي بسبب الحجارة.. إصلاح أم استبدال؟
عبد الفتاح تركي

حل مشكلة شرخ زجاج السيارة بسبب الحجارة .. حين يرتطم حجر صغير بسرعة عالية بزجاج السيارة الأمامي، قد يتسبب ذلك في حدوث شرخ بالزجاج، وفي كثير من الحالات يمكن إصلاح الضرر بسرعة، لكن متى يكفي الإصلاح ومتى يلزم استبدال الزجاج بالكامل؟ 

للإجابة عن هذين السؤالين، أوضحت مجلة السيارات (أوتو تسايتونج) أنه في حالة الأضرار الصغيرة يمكن اللجوء إلى تقنية الإصلاح الذكي “Smart Repair”، سواء في ورش متخصصة أو باستخدام أدوات متاحة في المتاجر، لكن بشرط أن يكون الشرخ خارج مجال رؤية السائق، وعلى بعد 10 سنتيمترات على الأقل من حافة الزجاج، وألا يزيد قُطره عن حجم قطعة نقدية. 

واقرأ أيضًا:

زجاج السيارة

كما يُشترط أن يكون الضرر في الطبقة الخارجية للزجاج فقط. وعند توافر هذه الشروط، يمكن ملء الشرخ براتنج خاص يُعالج بالأشعة فوق البنفسجية ليعود الزجاج إلى صلابته. 

استبدال الزجاج 

أما إذا كان الشرخ أكبر من خمسة مليمترات أو يقع مباشرة في مجال رؤية السائق، فيجب استبدال الزجاج الأمامي بأكمله، وينطبق الأمر أيضًا على الزجاج الجانبي أو الخلفي؛ حيث لا يمكن إصلاحهما عند تعرضهما للكسر أو الشرخ. 

وتتوفر في المتاجر المتخصِّصة مجموعات إصلاح تحتوي على أدوات مثل المحقن والراتنج وأدوات التنظيف، ويتم البدء بتنظيف مكان الشرخ جيدًا وملء الفجوة بالراتنج وتعريضها للضوء حتى تتصلب، ثم إزالة الفائض وصقل السطح، وعلى الرغم من بساطة الخطوات، إلا أنه يُنصح دائما بالاستعانة بخبير لتفادي المخاطر.

زجاج السيارة

ماذا تفعل إذا حدث شرخ أثناء القيادة؟

غالبًا لا يشكل الشرخ خطرًا فوريًّا، لكنه يتطلب تعاملا سريعًا، مع تجنب الكبح المفاجئ بعد سماع صوت الارتطام، ويُوصى بالتوقف في أقرب موقف آمن لتفقد الضرر، كما ينبغي وضع شريط شفاف على مكان الشرخ لحمايته من الاتساخات والرطوبة، ثم التوجه إلى أقرب مركز متخصص في إصلاح الزجاج.

زجاج السيارة شرخ زجاج السيارة شرخ زجاج السيارة بسبب الحجارة حل مشكلة شرخ زجاج السيارة بسبب الحجارة استبدال الزجاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق.. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

وفاة الإعلامي عاطف كامل

وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل

المتهمة بقـ تل زوجها وأبنائه الـ 6: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في الزوجة الأولي ولم أقصد قتـ لهم

المتهمة بقـ.تل زوجها وأبنائه الـ 6 بالمنيا: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في ضرتي

ترشيحاتنا

زيزو

رضا عبدالعال يهاجم زيزو: بيلعب أداء واجب وموتر نفسه

الزمالك

الزمالك يتمسك بحلم أرض أكتوبر.. خطوات قانونية جديدة وتظلم رسمي

بتروجيت والمقاولون

بتروجت يهزم المقاولون العرب بهدف ويعتلي صدارة دوري نايل

بالصور

ماتتجوزوش التانية.. وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب| ودراسة: يتكرر بنسبة 40%

اطفال المنيا ووالدهم
اطفال المنيا ووالدهم
اطفال المنيا ووالدهم

حمد لله على سلامتك.. نجل شقيقة أنغام يشارك صورا بعد عودتها لمصر

أنغام
أنغام
أنغام

نشرة المرأة والمنوعات: يوقف أجهزة الجسم نهائيا.. الكلورفينابير| ما السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟ طبيب جامعي يوضح حقيقته بالأرقام.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

مأساة المنيا.. الكلورفينابير في الخبز المنزلي | كيف تعرف أن طعامك مسموم؟

بعد واقعة المنيا: خبز مسمم بمبيد الكلورفينابير.. كيف تميّز الخبز المنزلى القاتل؟
بعد واقعة المنيا: خبز مسمم بمبيد الكلورفينابير.. كيف تميّز الخبز المنزلى القاتل؟
بعد واقعة المنيا: خبز مسمم بمبيد الكلورفينابير.. كيف تميّز الخبز المنزلى القاتل؟

فيديو

حقيقة وظيفة سما المصري

ياسمين الخطيب ترد بشكل غير متوقع على عرض شغل سما المصري بـ50 ألف جنيه

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد