محافظ كفر الشيخ : الانتهاء من تجديد ملعب مركز شباب زغلول أبو زيد

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تضع تطوير المنشآت الرياضية والشبابية في مقدمة أولوياتها، بالتعاون الكامل مع وزارة الشباب والرياضة، مقدماً الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لملعب شباب "زغلول أبوزيد" شمل تغيير النجيل الصناعي والشبك، ورفع كفاءة سور الملعب وكشافات الإنارة والتوصيلات الكهربائية بالكامل، بالإضافة إلى تركيب الإنترلوك حول الملعب وتثبيت عوارض الأهداف.

وأشار إلى أنه جرى التسليم الابتدائي للملعب بعد تنفيذ أعمال التطوير وفق أعلى المواصفات الهندسية، لافتاً أن هذا الإنجاز يأتي ضمن خطة إنشائية متكاملة تهدف لرفع كفاءة المنشآت الرياضية وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للنشء والشباب.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في دعم وتطوير المرافق الرياضية والشبابية بكفر الشيخ.

ومن جانبه، أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية التحتية للهيئات الشبابية، بما يتواكب مع الطفرة التنموية التي تشهدها كفرالشيخ، ويعظم من إمكانات المنشآت الشبابية والرياضية لتقديم أفضل الخدمات لروادها من النشء والشباب.

وأشار إلى أن أعمال التسليم شهدت حضور لجنة مختصة من الاستشاري الهندسي بجامعة القاهرة، إلى جانب فريق الإشراف بمديرية الشباب والرياضة، تحت إشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والشبابية بمركز بلطيم.