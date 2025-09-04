بكلمات مؤثرة.. وزير الري الأسبق يكشف عن تعرض أحد أحفاده لوعكة صحية

كشف الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، عن تعرض أحد أحفاده لوعكة صحية.

وكتب محمد نصر علام، عبر “فيسبوك”: “الحمد لله تعرضت أنا وأسرتي لضائقة سريعة الأيام الماضية، حيث تعرض أحد أحفادي لقطع شديد في ذراعه ومستشفيات وعمليات ومشاوير ومصاريف”.

وتابع: “لنتعلم كيف أن ستر الله علينا عظيم، فضائقة سريعة والحمد لله يهتز معها كل شء إلا إيماننا بالله العلى العظيم، الحمد لله”.

كان الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، علق على تصريح الحكومة بأنه تم ترشيد استهلاك الفرد من المياه في اليوم، ليصبح المتوسط اليومي 150 لترا بدلا من 250 لترا.

وقال علام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، إن هذا الأمر لا يعني أي تأثير على المواطن، لأنه في الواقع يستهلك الفرد أقل من 150 لترًا في اليوم.

وأوضح أن هذا الأمر عودة للطريق الصحيح لتوفير تكاليف زائدة، مستدركًا أنه لن يحدث أي تأثير على المواطن تمامًا ولا على المنازل.

في السياق نفسه، أشار وزير الري والموارد المائية الأسبق، إلى أن سد النهضة الإثيوبي عمل عدائي ضد مصر.