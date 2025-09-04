محمد نبيل: مصر تستطيع أن تجلب عائدا ضخما من السياحة العلاجية يصل إلى 3 مليارات دولار

أكد الدكتور محمد نبيل، الاستاذ بجامعة بني سويف، أن مصر لديها ثروة حقيقية غير مستغلة، مشيرا إلى أن الأطباء المصريين ثروة بشرية كبيرة ولديهم خبرة وعلم كبير .

وقال محمد نبيل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الدولة لو تبنت مشروع قومي للسياحة العلاجية، يستطيع الأطباء المصريين أن يكونوا عنصر جذب لاستقطاب العرب والأفارقة والأجانب.

وتابع الاستاذ بجامعة بني سويف،أن دول مثل تركيا والهند اعتمدت على السياحة العلاجية وبفضلها حث انتعاش في اقتصاد تلك الدول.

وأشار محمد نبيل إلى أن مصر تستطيع أن يكون هناك عائد ضخم من السياحة العلاجية يصل إلى 3 مليار دولار.



