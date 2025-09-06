جنوب سيناء راعٍ رئيسي لليوم المصري في نيويورك.. منصة عالمية للترويج للسياحة

أعلنت محافظة جنوب سيناء ، مشاركتها كراعٍ رئيسي في فعاليات “اليوم المصري” بنيويورك في نسخته الرابعة، في قلب مانهاتن، بحضور نخبة من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والإعلامية البارزة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء ، إن رعايتنا لليوم المصري تأتي في إطار حرصنا على التواجد في المنصات العالمية المؤثرة، بما يعزز من جهود الدولة المصرية في الترويج لمقوماتها السياحية الفريدة. إن وجودنا في نيويورك، كأحد أهم مراكز التأثير العالمي، يمثل فرصة لفتح آفاق جديدة لجذب السياحة الدولية إلى شرم الشيخ ودهب وسانت كاترين، بما يعكس صورة مصر المشرقة التي تجمع بين الحضارة العريقة والحاضر المتطور.”

و أضاف المحافظ، أن “هذه المشاركة لا تقتصر على دعم حدث ثقافي مميز للجالية المصرية بالخارج، وإنما هي رسالة واضحة للعالم بأن جنوب سيناء جاهزة لاستقبال المزيد من السياح والاستثمارات، وأنها وجهة آمنة وغنية بالتنوع الطبيعي والإنساني والثقافي.”

من جانبه، أكد الدكتور ياسر نور الدين، رئيس مؤسسة السعادة المنظمة للحدث ، أن “اليوم المصري لم يعد مجرد فعالية احتفالية، بل أصبح منصة لترسيخ الهوية الوطنية كقوة ناعمة في الخارج. في وقت يتزايد فيه الحديث عالميًا عن دور الجاليات المصرية، نثبت أن مجتمعنا قادر على تقديم صورة مشرفة تجمع بين الأصالة والحداثة، وتفتح آفاقًا للتعاون الدولي.”

وأشار نور الدين إلى أن النسخة الرابعة تشهد توسعًا كبيرًا في العارضين ليشمل قطاعات التعليم والإعلام والسياحة والصحة والخدمات المجتمعية، مؤكدًا أن “اليوم المصري أصبح موعدًا سنويًا ينتظره الجميع، لأنه لا يقتصر على الاحتفال بالثقافة المصرية، بل يعزز الروابط بين الأجيال الجديدة من المصريين في المهجر ووطنهم الأم.”

ويحظى “اليوم المصري ” هذا العام برعاية كبرى المؤسسات، من بينها محافظة جنوب سيناء، البنك الأهلي المصري، ومصر للطيران، إلى جانب عدد من الشركات والمؤسسات في مجالات التعليم والإعلام والسياحة والخدمات الطبية