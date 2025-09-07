قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل وأسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 مع قرب العام الدراسي
عودة التسعينيات للأزياء.. ماري لويس بشارة تكشف سر النوستالجيا في الموضة العالمية |فيديو
«أنا أصلي هما تقليد» .. ماجد سامي يُهاجم رؤساء بعض الأندية لهذا السبب
كيف نتعامل مع من يؤذون الناس؟.. يسري جبر يجيب
ريفيان R1S تظهر بإطلالة الثمانينيات وسط ميامي.. صور
بعد 44 عامًا.. «ترامب» يأمر بإزالة خيمة السلام أمام البيت الأبيض | اعرف قصتها
أتمنى لـ «وليد» التوفيق.. سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس ترشيحه لمدير الكرة بالأهلي
وسّع يا عم الحج .. تفاصيل اقتحام موتوسيكل استقبال مستشفى بنها الجامعي
يحدث اليوم في مصر .. اعرف كيفية صلاة خسوف القمر ووقتها
1000 مشجع.. سفير مصر في بوركينا فاسو يكشف كواليس استعداد الفراعنة لموقعة الثلاثاء الحاسم
رغم التحديات الاقتصادية| مصر تجذب 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة.. وخبراء: «شريان للتنمية»
«الغندور» يشكر سيد عبدالحفيظ بعد تصريحاته : «الدم مش تقيل»
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الغرف السياحية: شرم الشيخ ضمن أفضل 20 وجهة في العالم يعكس اهتمام الدولة بقطاع السياحة

أ ش أ

أكد عضو اتحاد الغرف السياحية الدكتور حسام هزاع، أن اهتمام الدولة بالقطاع السياحي ودعمها الكبير سواء بالمبادرات التي يقدمها للمستثمرين أو التنشيط السياحي، أدى إلى زيادة أعداد السياح الوافدين إلى مصر تدريجيا؛ حيث وصل إلى مصر 15 مليونا و700 ألف سائح في 2024 وهو رقم كبير.
وقال الدكتور هزاع - في مداخلة هاتفية لقناة النيل للأخبار، "إن مصر تستهدف من الاستراتيجية الوطنية للسياحة استقدام 30 مليون سائح لتحقيق 30 مليار دولار، ولدينا الآن حوالي 230 ألف غرفة فندقية وأقصى طاقة استيعابية حوالي 18 مليون سائح في العام؛ لذلك نحن نحتاج لضعف هذا العدد لنصل إلى 30 مليون سائح في العام".
وأضاف أن وزارة السياحة قامت بإصدار قانون جديد لتنظيم ترخيص وحدات "شقق الإجازات" والذي سيسهم في عدد الغرف الفندقية وزيادة عدد السياح خلال الفترات القادمة بالتنسيق مع وزارة السياحة.
وأشار إلى أن اختيار مدينة شرم الشيخ ضمن قائمة أفضل 20 وجهة سياحية على مستوى العالم جاء ضمن تقييمات وإحصائيات من منظمات ومجلات السياحة العالمية، ويعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لقطاع السياحة؛ منها تطوير مطار شرم الشيخ الدولي وزيادة طاقته الاستيعابية ما أسهم في استجلاب عدد كبير من السياح إلى المدينة، بالإضافة إلى أن شرم الشيخ من المدن الخضراء وهو ما له تأثير إيجابي في جذب المزيد من السياح.
وكان محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد مبارك، قد صرح بأن اختيار مدينة شرم الشيخ، ضمن قائمة أفضل 20 وجهة سياحية على مستوى العالم يعكس جهود الدولة المصرية وتضافر كافة مؤسساتها وأجهزتها المعنية خلال استراتيجية الدولة 2030.
يشار إلى أن صحيفة The Times البريطانية قد أعلنت اختيار مدينة شرم الشيخ، ضمن قائمة أجمل 20 وجهة سياحية على مستوى العالم لشهر نوفمبر 2025، تقديرا لما تتميز به من مقومات طبيعية فريدة وأنشطة سياحية متكاملة.
 

