احذر.. هذه العلامات تشير لنقص فيتامين ب 12

يعد فيتامين ب 12 عنصرا غذائيا أساسيا، يدعم صحة الدماغ والجهاز العصبي، ويساعد في الوقت نفسه على تكوين خلايا الدم الحمراء، يستخدم الجسم هذه المادة لتكوين الحمض النووي (DNA)، وتوليد الطاقة من خلال تناول الطعام، تشمل المصادر الحيوانية الأساسية لفيتامين ب12 اللحوم والبيض ومنتجات الألبان، لذلك قد لا يحصل بعض الأفراد على كميات كافية من نظامهم الغذائي، وخاصة النباتيين.

يسمح الاكتشاف المبكر لأعراض نقص فيتامين ب12 بالعلاج الفوري، مما يمنع المزيد من الضرر.

علامات تشير لنقص فيتامين ب 12

- التعب والضعف المستمر

أولى علامات نقص فيتامين ب12 هي التعب الذي يستمر لفترة طويلة، مصحوبًا بضعف العضلات، يلعب فيتامين ب12 دورًا أساسيًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين في الجسم، يؤدي انخفاض مستويات فيتامين ب12 إلى انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى نقص وصول الأكسجين إلى الأنسجة والعضلات، يشعر الأشخاص الذين يعانون من نقص هذا الفيتامين بالتعب حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

- بشرة شاحبة أو صفراء

يمكن تشخيص نقص فيتامين ب12 من خلال شحوب أو اصفرار الجلد، يعتمد إنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة في الجسم على فيتامين ب12، إلا أن نقصه يؤدي إلى فقر الدم وعدم كفاية خلايا الدم الحمراء، شحوب الجلد، أو تغير لونه إلى الأصفر (اليرقان)، هو نتيجة لنقص خلايا الدم الحمراء أو ضعف نموها

- التهاب اللسان وقرح الفم

يُسبب نقص فيتامين ب12 تغيرات ملحوظة في منطقة الفم، التهاب اللسان هو حالة يُصاب فيها اللسان بالالتهاب والتورم، وتختفي الحليمات نتيجةً للالتهاب، يُصبح اللسان مؤلمًا مع بقائه حساسًا للمس أو لأطعمة مُحددة، يُصاب بعض الأشخاص بقرح الفم التي تُسبب انزعاجًا، بالإضافة إلى شعور بالحرقان

المصدر times of india