أسير فلسطيني سابق يروي طفولته تحت نيران الاحتلال: ذكريات لا تُمحى من انتفاضة الحجارة|شاهد

روى الأسير الفلسطيني المحرر، أسامة الأشقر، تفاصيل معاناته منذ طفولته تحت الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن مشاهد اقتحام الجنود لمنازل قريته خلال انتفاضة الحجارة عام 1987 ظلت محفورة في ذاكرته، وأصبحت جزءًا من الوعي الجمعي لجيله.

وأضاف الأشقر، خلال لقائه مع الإعلامية نانسي سمير ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الاحتلال لا يكتفي بالاعتقالات، بل يتعمد الاعتداء على النساء والأطفال وكبار السن، وهو ما وصفه بأنه جذور الظلم الذي يلاحق كل فلسطيني منذ الطفولة.

سياسة إسرائيلية ممنهجة

وكشف أنه اعتُقل لأول مرة وهو بعمر 10 سنوات، ثم حُكم عليه لاحقًا بالسجن 8 مؤبدات وهو في العشرين من عمره، في إطار ما يراه سياسة إسرائيلية ممنهجة لكسر روح المقاومة لدى الشباب.

وتحدث الأشقر عن معاناته داخل السجون، مؤكدًا أنه عاش ظروفًا إنسانية بالغة القسوة، إذ لم يتناول سوى وجبة واحدة من الخبز الفاسد لمدة 20 يومًا متواصلة، وأن ما يحدث في السجون اليوم يمثل «مجزرة حقيقية» ضد الأسرى الفلسطينيين، داعيًا إلى فضح ممارسات الاحتلال أمام العالم.