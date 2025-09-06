شهيدان ومصابون بقصف الاحتلال غزة وخان يونس

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، الليلة، بعد قصف الاحتلال مدينتي غزة وخان يونس.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى حمد -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- بوصول شهيد وعدد من الإصابات من منتظري المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمال قطاع غزة.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون، بعد قصف الاحتلال منطقة "أرض الليمون" جنوب مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد 70 مواطنا على الأقل جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 45 في مدينة غزة وشمال القطاع و20 من منتظري المساعدات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 64,368 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 162,367، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

