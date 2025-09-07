برلماني : بيان الخارجية يؤكد موقف مصر الراسخ برفض تهجير الفلسطينين

أشاد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، ببيان وزارة الخارجية المصرية بشأن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو حول تهجير الفلسطينين مؤكداً أن البيان يؤكد الموقف المصري الثاب والراسخ برفض التهجير القسري للفلسطينين أو الطوعي ، دفاعاً عن القضية الفلسطينية وحتي لا يتم تصفيتها.



وأكد" الكحيلي " أن تلك التصريحات تعكس إستمرار سياسة الإحتلال الإسرائيلي في العدوان علي قطاع غزة وفرض حصار خانق علي الشعب الفلسطيني موضحاً أن الشعب الفلسطيني الأعزل يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة منذ أحداث السابع من أكتوبر بسبب العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة .



وقال " الكحيلي" أن ما يقوم به الإحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني يتعارض مع كل مبادي حقوق الإنسان والقانون الدولي ، في محاولاته لفرض التهجير القسري علي الشعب الفلسطيني الأعزل عبر الحصار والتجويع .



وأشار" عضو الشيوخ" أن الموقف المصري قيادة وحكومة وشعباً منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023 وهو ثابت ولن يتغير برفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني حفاظاً علي القضية الفلسطيني ،وأن الحل هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مطالباً المجتمع الدولي بالإضطلاع بدوره مسئولياته في وقف العدوان الإسرائيلي علي الشعب الفلسطيني