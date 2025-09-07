قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر لا تنسى رجالها المخلصين.. التفاصيل الكاملة لاتصال الرئيس السيسي بالطبيب محمود قنيبر
قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد
قافلة "زاد العزة" الـ31 تنطلق من مصر إلى غزة محملة بمواد غذائية وطبية ومياه شرب
الطبيب محمود قنيبر يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي له
حماس: جهود مصرية لتثبيت وقف تصاعد العدوان في الضفة والقدس المحتلة
قمر الدم.. سماء مصر والعالم العربي تشهد خسوفا كليا مساء اليوم
وقت صلاة الخسوف.. اعرف متى تبدأ ومتى تنتهي؟
البنك المركزي: الاحتياطي الأجنبي يرتفع إلى 49.250 مليار دولار في أغسطس
التنسيق الحضاري: القاهرة الخديوية قلب العاصمة التراثي والسياحي.. والحفاظ على الهوية أولوية
طبيب ووالدة مريض.. الأمن يفحص فيديو مشاجرة طوارئ مستشفى حلوان العام
مبعوث ترامب: على حماس إطلاق سراح الرهائن فورا
«الصحة» تنفذ قافلة طبية شاملة مجانية لخدمة المواطنين والعاملين بنادي هليوبوليس
برلمان

برلماني : بيان الخارجية يؤكد موقف مصر الراسخ برفض تهجير الفلسطينين

مصطفى الكحيلي ، عضو مجلس الشيوخ
مصطفى الكحيلي ، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أشاد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، ببيان وزارة الخارجية المصرية بشأن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو حول  تهجير الفلسطينين  مؤكداً أن البيان يؤكد الموقف المصري الثاب والراسخ برفض التهجير القسري للفلسطينين أو الطوعي ، دفاعاً عن القضية الفلسطينية وحتي لا يتم تصفيتها.


وأكد" الكحيلي "  أن تلك التصريحات تعكس إستمرار سياسة الإحتلال الإسرائيلي في العدوان علي قطاع غزة وفرض حصار خانق علي الشعب الفلسطيني موضحاً أن الشعب الفلسطيني الأعزل يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة منذ أحداث السابع  من أكتوبر بسبب العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة .


وقال " الكحيلي" أن ما يقوم به الإحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني يتعارض مع كل مبادي حقوق الإنسان والقانون الدولي ، في محاولاته لفرض التهجير القسري علي الشعب الفلسطيني الأعزل عبر الحصار والتجويع .


وأشار" عضو الشيوخ"  أن الموقف المصري قيادة وحكومة وشعباً منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023 وهو ثابت ولن يتغير برفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني حفاظاً علي القضية الفلسطيني ،وأن الحل هو  إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية  مطالباً المجتمع الدولي بالإضطلاع بدوره مسئولياته في وقف العدوان الإسرائيلي علي الشعب الفلسطيني

نتنياهو مجلس الشيوخ بيان وزارة الخارجية مصطفي الكحيلي القضية الفلسطينية قطاع غزة

