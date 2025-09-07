قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

انطلاق موسم جني القطن "الذهب الأبيض" في أبوتيج أسيوط

حصاد الذهب الابيض
حصاد الذهب الابيض
أسيوط: إيهاب عمر

في أجواء احتفالية تسودها البهجة والفرحة بـ"الذهب الأبيض" كما يطلقون عليه انطلق موسم جني القطن لعام 2025 في محافظة اسيوط..

موسم جني القطن

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، موسم جني محصول القطن لعام 2025، خلال زيارته لأحد الحقول الزراعية بقرية النخيلة التابعة لمركز أبوتيج، المقام على مساحة 5 أفدنة من إجمالي 3214 فدانًا مزروعة بالقطن على مستوى المحافظة، في أجواء احتفالية تسودها البهجة والفرحة بـ"الذهب الأبيض"

جاءت الفعاليات بحضور الدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وحسين عبد المعطي نقيب الفلاحين، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب، إلى جانب مسؤولي القطاعات الزراعية والخدمية بالمحافظة.

الدعم اللازم لضمان استمرار هذه الزراعة الاستراتيجية

وخلال الجولة، هنأ محافظ أسيوط المزارعين ببدء موسم الحصاد، واصفًا إياه بـ"موسم الخير"، متمنيًا أن يعود بالنفع على الفلاح المصري، مؤكدًا أن الدولة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا خاصًا بزراعة القطن وتقديم الدعم اللازم لضمان استمرار هذه الزراعة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التوسع في المساحات المنزرعة يبشر بموسم وفير هذا العام.

وأوضح المحافظ أن خطة زراعة القطن بأسيوط تضمنت هذا الموسم 1561 فدانًا من صنف "جيزة 98 تجاري" موزعة على مختلف المراكز (باستثناء مركز أسيوط)، إضافة إلى 1653 فدانًا من نفس الصنف "إكثار" بمركز أسيوط وحده، بما يعكس حرص الدولة على تنويع الإنتاجية وتوفير تقاوي عالية الجودة ومعتمدة.

التوسع في مصانع الغزل والنسيج

وأكد المحافظ - خلال لقائه بالمزارعين ومسؤولي الزراعة بالقرية - على أن الحكومة تعمل بخطوات جادة لإعادة القطن إلى مكانته التاريخية، من خلال التوسع في مصانع الغزل والنسيج، وزيادة مراكز التجميع وحلقات التسويق لضمان عائد عادل ومجزي للفلاح مؤكدًا أن المحافظة توفر منذ بداية الموسم البذور والأسمدة والإرشاد الزراعي ضمن رؤية الدولة الهادفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد، مع اعتماد أحدث الأساليب العلمية في الزراعة.

توزيع 22 مفرمة لفرم المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أعلاف

كما أشار اللواء هشام أبو النصر إلى أنه تم توزيع 22 مفرمة لفرم المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أعلاف بدلاً من حرقها، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا للفلاح ويحافظ على البيئة مضيفًا أن سيارات الوحدات المحلية ستتولى جمع المخلفات من الأماكن البعيدة ونقلها إلى مراكز التجميع لفرمها والاستفادة منها.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن متوسط إنتاجية الفدان هذا العام تصل إلى 10 قناطير منوهًا أنه يتم تسويق المحصول عبر مراكز تجميع ومزادات منظمة وفق ضوابط فنية وإدارية، بما يضمن تقليل دور الوسطاء وتحقيق أفضل عائد للمزارعين.

حصاد القطن اسيوط الذهب الابيض

بالصور

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال
وصفات خفيفة لعقول الاطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

بحضور زوجها وأولادها.. مي فاروق تتألق في حفلها مع مدحت صالح بمهرجان مراسي

حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح
حفل مي فاروق ومدحت صالح

أطعمة ومشروبات تعمل كـ درع غذائي يصد أمراض القلب

اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب
اطعمة ومشروبات..درع غذائي يصد أمراض القلب

