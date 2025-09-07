طفرة قياسية في حجوزات السوق الروسية إلى مصر خلال موسم شتاء 2025

تشهد المقاصد السياحية المصرية طفرة غير مسبوقة في الطلب من السوق الروسية مع اقتراب موسم الشتاء 2025، حيث كشفت تقارير صادرة عن رابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا (ATOR) عن زيادة ملحوظة في المبيعات تجاوزت نسبتها 160% مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي يعكس المكانة المتنامية لمصر كوجهة مفضلة للسياح الروس.

الغردقة وشرم الشيخ في الصدارة

وأوضح عصام علي، الخبير السياحي ومساعد رئيس غرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر، أن الاهتمام الروسي يتركز بشكل أساسي على مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، لما تتمتعان به من شواطئ خلابة وخدمات فندقية متنوعة. وأشار إلى أن شركات السياحة الروسية، سواء التي تعتمد على الطيران العارض أو الرحلات المنتظمة، سجلت زيادة قياسية في الطلب على العطلات الشاطئية خلال شهري سبتمبر ونوفمبر.

نمو لافت في شركات السياحة الروسية

شركة "بيغاس توريستيك" أعلنت عن زيادة في الحجوزات بنسبة 160% مقارنة بخريف العام الماضي، بفضل توسيع برنامج رحلاتها الجوية.

في المقابل، ضاعفت شركة FUN&SUN حجم مبيعاتها بما يعادل 109% نتيجة لتوسيع شبكة رحلاتها ومجموعة الفنادق المتاحة.

أما شركة سبيس ترافل فقد حققت قفزة نوعية بتضاعف الحجوزات أكثر من ثلاث مرات، بفضل التعاون مع شركة طيران البحر الأحمر.

كما شهدت شركات كبرى مثل Anex وIntourist زيادات ملموسة في مبيعات رحلات الخريف، في حين ارتفعت مبيعات روسيان إكسبريس بنسبة 58%، وتيز تور وباك جروب بنسبة 20%.

وبالنسبة لشركة Let's Fly، فقد سجلت الحجوزات ارتفاعًا بنسبة 84% لشهري سبتمبر ونوفمبر، بينما تجاوزت حجوزات سبتمبر وحده معدل العام الماضي بنسبة 53%.

أسعار تنافسية تعزز الجاذبية

وكشف التقرير أن الأسعار الحالية للرحلات السياحية إلى مصر لا تزال تحافظ على تنافسيتها، إذ تبلغ تكلفة برنامج سياحي لشخصين لمدة 7 ليالٍ في البحر الأحمر، مع الإقامة الشاملة، نحو 121 ألف روبل لفنادق الأربع نجوم، و142 ألف روبل لفنادق الخمس نجوم. أما العائلات (شخصان بالغان وطفل أقل من 12 عامًا) فيمكنها قضاء أسبوع كامل خلال عطلات أكتوبر المدرسية مقابل 172 ألف روبل في فنادق الأربع نجوم، أو 190 ألف روبل في فنادق الخمس نجوم.

مستقبل مشرق للسوق المصرية

وأكد الخبير السياحي أن هذه المؤشرات تمثل رسالة إيجابية قوية لصناعة السياحة المصرية، إذ تعكس نجاح مصر في الحفاظ على مكانتها كأحد أبرز المقاصد الشتوية المفضلة لدى الروس، في وقت تتزايد فيه المنافسة الإقليمية والدولية على السوق الروسية.