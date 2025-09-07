4 مسيرات يمنية تستهدف جنوب الأراضي المحتلة وإصابات في مطار رامون

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن وسائل الإعلام الإسرائيلية أفادت بسقوط أربع طائرات مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن باتجاه الأراضي المحتلة جنوبًا، موضحة أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية نجحت في اعتراض ثلاث مسيرات، بينما سقطت الرابعة في مطار رامون الواقع بصحراء النقب، وهو موقع استراتيجي وحيوي سبق أن تعرض لهجمات مشابهة، مضيفة أن المعلومات الأولية تشير إلى وقوع إصابات في قاعة المسافرين في المطار، إلا أن التفاصيل الدقيقة حول عدد المصابين وطبيعة الإصابات لا تزال غير واضحة حتى الآن.

توتر متزايد بعد اغتيال شخصيات بارزة

وأشارت أبو شمسية إلى أن إطلاق هذه المسيرات جاء في ظل توتر متزايد بعد اغتيال شخصيات بارزة في صفوف جماعة الحوثي، ما أثار تخوفات إسرائيلية من رد انتقامي، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية عقدت اجتماعها الأسبوعي في موقع محصن وسري خوفًا من تصعيد أمني، حيث تم نقل رئيس الوزراء وعدد من الوزراء إلى مكان آمن لحماية سير جلسات اتخاذ القرار.

الإنذارات الجوية دوت في صحراء النقب

كما نقلت أن الإنذارات الجوية دوت في صحراء النقب والمناطق الحدودية الجنوبية، مما دفع الدفاعات الإسرائيلية إلى تفعيل كامل استعداداتها.

اختتمت دانا بالإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يحقق في ملابسات الهجوم الجوي بالمسيرات، مشيرة إلى أن البيان الرسمي الصادر عنه أكد استمرار الفحص والتقصي لتحديد حجم الضرر وأسباب سقوط المسيرة في مطار رامون، مضيفة أن التطورات الأمنية في الجنوب تبقى متحركة، مع ترقب لبيانات رسمية جديدة قد تصدر خلال الساعات المقبلة لتوضيح كامل التفاصيل.